2022-05-15 18:18:47 Kırşehir'de dolu ve sağanak
Kırşehir'de dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kırşehir'de dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Şehir merkezinde etkili olan dolu yağışı, kaldırım ve sokaklarda beyaz örtü oluşturdu. Dolu yağışı kısa sürede yerini sağanağa bıraktı.
Şehir merkezinde bazı bölgelerde rögarlar taştı. Terme ve Ankara caddelerinde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.
Yenice Mahallesi'nde yağmur suyu biriken bazı cadde ve sokaklarda ulaşım durma noktasına geldi. Sürücüler, alternatif yolları kullanmak durumunda kaldı.
İtfaiye ekipleri, bazı binaların bodrum katlarına dolan suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
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