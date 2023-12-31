Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye buna kilitlendi! O tarihte kasaplarda kuyruk olacak, kuyruk

Türkiye’ye gelen sığırların canlı gelmesinin önemini açıklayan Yardımcı, “Sakatat altın gibi oldu. Sakatatlar da ülkemizde kalacak. Bu müdahale iyi ama besiciyi de düşünmemiz gerekir. 2024 yılında zamlı değil, zamsız bir sene geçireceğiz. Biz istiyoruz ki fiyatlar dengede dursun. Fazla hayvan gelirse fiyatlar gerileyecek. Ama bunun vatandaşa aksetmesi bir ayı bulur. Şu anda 400-420 lira kıyma, 440-460 kuşbaşı et fiyatı var. Bu fiyatlara 15 gün içinde çıkıldı. Bundan evvel 360-380 arasıydı. Biz bile anlamadık, aniden piyasa alevlendi. Keşke fiyatlar yerinde saysa. Kurum yüklü hayvan alımı yaptı. Yüzde 5 bile fiyat düşse 20 lira yapar. Biz şu anda yüzde 5 ile 10 arasında bir fiyat düşüşü bekliyoruz. Kurum, tüm esnafımıza sahip çıkacak “dedi.