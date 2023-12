Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye buna kilitlendi! O tarihte kasaplarda kuyruk olacak, kuyruk

Kırmızı et fiyatlarının son zamanlarda çok yükseldiğini söyleyen Yardımcı, “Geçen hafta fiyatlar yüksekti. Biz yıllardır ithal ete karşıyız. Devletin de mecburen bu piyasanın yangınını söndürmek için müdahale etmesi gerekiyor. Et ve Süt Kurumu piyasaya hayvan getirdiği zaman fiyatlar geriye geliyor. Besiciyi de düşünmek lazım. Yılbaşı geldi, Ramazan geliyor. 4 bin, 20 bin, 50 bin hayvanı olanlar pusuda bekliyor. Kiloda 10 lira fazlaya sattığı zaman bir hayvanda 3 bin lira, bin hayvanda 3 milyon yapar. Önemli paralar gelir. Fırsatçılara devletin fırsat vermemesi gerekir. Bu 8-10 kişi kırmızı et piyasasını yönetemez. Et ve Süt Kurumu müdahale edecek. 15 Ocak’tan sonra büyük firmalardan hariç kasap esnafına da bu etten verilecek” ifadelerine yer verdi.