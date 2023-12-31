2023-12-31 14:07:59 Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye buna kilitlendi! O tarihte kasaplarda kuyruk olacak, kuyruk
Kasaplar et fiyatlarının düşeceği o tarihi açıkladı. Şimdiden kasapların önünde kuyruk olacağı tahmin ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar… Yeni yıl öncesinde kırmızı et fiyatlarını üst üste zamlar geldi. Yapılan 3 zammın ardından kıymanın kilosu 400 lirayı aşarken vatandaşlar bu durum karşısında ne yapacağını şaşırdı. Bu kapsamda Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, dikkat çeken bazı açıklamalarda bulundu. ESK’nın Yakın zamanda piyasaya müdahale edeceği ifade edilirken fiyatların düşüş yaşayacağı belirtildi.