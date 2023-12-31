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Ekonomi
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Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye buna kilitlendi! O tarihte kasaplarda kuyruk olacak, kuyruk

2023-12-31 14:07:59
Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye buna kilitlendi! O tarihte kasaplarda kuyruk olacak, kuyruk

Kasaplar et fiyatlarının düşeceği o tarihi açıkladı. Şimdiden kasapların önünde kuyruk olacağı tahmin ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar… Yeni yıl öncesinde kırmızı et fiyatlarını üst üste zamlar geldi. Yapılan 3 zammın ardından kıymanın kilosu 400 lirayı aşarken vatandaşlar bu durum karşısında ne yapacağını şaşırdı. Bu kapsamda Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, dikkat çeken bazı açıklamalarda bulundu. ESK’nın Yakın zamanda piyasaya müdahale edeceği ifade edilirken fiyatların düşüş yaşayacağı belirtildi.

#1
Foto - Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye buna kilitlendi! O tarihte kasaplarda kuyruk olacak, kuyruk

Son zamanlarda üst üste gelen zamların ardından kırmızı et fiyatları en az ? oranında zamlandı. Son gelen 3 zam sonrasında kıyma 440 liraya, kuşbaşı 460 liraya, pirzola 680 liraya kadar yükseldi. Bu kapsamda Et ve Süt Kurumu ithalatı durdurma kararı alırken Türkiye Kasaplar Federasyonu ise et fiyatlarının düşeceği tarihi söyledi.

#2
Foto - Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye buna kilitlendi! O tarihte kasaplarda kuyruk olacak, kuyruk

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin kırmızı et sektörünü etkilediğini ifade ederek, “Umuyoruz yeni yıl çok daha güzel geçer. Şu anda ülkemizde kırmızı et sıkıntısı yok. Her sene yılbaşında ve Ramazan ayı yaklaşırken bazı spekülatörler, firmalar, etin kendi istekleri yönünde yürümesini istiyorlar. Ama yürümüyor. 10 bin, 20 bin hayvanları var, küçük aile işletmeleri değil. Devletimizin aile işletmelerini ayakta tutması lazım, yoksa büyük firmaların eline kalırız. Bizim ülkemizde 5 bin hayvanı olan çok destek alırken, 70 hayvanı olan az destek alıyor. Aile işletmeleri ülkemizde hızla yok olmaya devam ediyor” dedi.

#3
Foto - Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye buna kilitlendi! O tarihte kasaplarda kuyruk olacak, kuyruk

Besicilik mesleğinin önemine dikkati çeken Yardımcı, akşam bu mesleğin bırakılması halinde geriye dönüşün kolay olmayacağını söyledi ve gençlerin hayvancılığa teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, “Köyden şehre göçlerini önleyelim. İşsizlik gitgide artıyor. İşsizlik artan bir ülkede işçi bulunmaz mı? Şu anda yok. Herkes masa başı kolay iş istiyor” diye konuştu.

#4
Foto - Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye buna kilitlendi! O tarihte kasaplarda kuyruk olacak, kuyruk

Kırmızı et fiyatlarının son zamanlarda çok yükseldiğini söyleyen Yardımcı, “Geçen hafta fiyatlar yüksekti. Biz yıllardır ithal ete karşıyız. Devletin de mecburen bu piyasanın yangınını söndürmek için müdahale etmesi gerekiyor. Et ve Süt Kurumu piyasaya hayvan getirdiği zaman fiyatlar geriye geliyor. Besiciyi de düşünmek lazım. Yılbaşı geldi, Ramazan geliyor. 4 bin, 20 bin, 50 bin hayvanı olanlar pusuda bekliyor. Kiloda 10 lira fazlaya sattığı zaman bir hayvanda 3 bin lira, bin hayvanda 3 milyon yapar. Önemli paralar gelir. Fırsatçılara devletin fırsat vermemesi gerekir. Bu 8-10 kişi kırmızı et piyasasını yönetemez. Et ve Süt Kurumu müdahale edecek. 15 Ocak’tan sonra büyük firmalardan hariç kasap esnafına da bu etten verilecek” ifadelerine yer verdi.

#5
Foto - Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye buna kilitlendi! O tarihte kasaplarda kuyruk olacak, kuyruk

Türkiye’ye gelen sığırların canlı gelmesinin önemini açıklayan Yardımcı, “Sakatat altın gibi oldu. Sakatatlar da ülkemizde kalacak. Bu müdahale iyi ama besiciyi de düşünmemiz gerekir. 2024 yılında zamlı değil, zamsız bir sene geçireceğiz. Biz istiyoruz ki fiyatlar dengede dursun. Fazla hayvan gelirse fiyatlar gerileyecek. Ama bunun vatandaşa aksetmesi bir ayı bulur. Şu anda 400-420 lira kıyma, 440-460 kuşbaşı et fiyatı var. Bu fiyatlara 15 gün içinde çıkıldı. Bundan evvel 360-380 arasıydı. Biz bile anlamadık, aniden piyasa alevlendi. Keşke fiyatlar yerinde saysa. Kurum yüklü hayvan alımı yaptı. Yüzde 5 bile fiyat düşse 20 lira yapar. Biz şu anda yüzde 5 ile 10 arasında bir fiyat düşüşü bekliyoruz. Kurum, tüm esnafımıza sahip çıkacak “dedi.

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