Ekonomi
Kimya devinde büyük şok! Üretimi tamamen durdurdular
Giriş Tarihi:

Kimya devinde büyük şok! Üretimi tamamen durdurdular

Alman kimya devi Domo Chemicals, iki büyük tesisinde üretimi durdurdu. Karar, iflas süreci ve finansman krizinin ardından geldi. Yüzlerce çalışanın işi tehlikeye girdi.

Foto - Kimya devinde büyük şok! Üretimi tamamen durdurdular

Alman kimya şirketi Domo Chemicals, bağlı üç yan kuruluşunun iflas etmesinin ardından Saksonya-Anhalt eyaletindeki Leuna ve Brandenburg eyaletindeki Premnitz tesislerinde üretimi durdurma kararı aldı. İflas idaresi, her iki tesisin de acil durum işletim moduna geçirildiğini açıkladı.

Foto - Kimya devinde büyük şok! Üretimi tamamen durdurdular

Üretimi durdurma kararının arkasında, şirketin kısa vadeli toplu kredi temini için yürüttüğü görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması yatıyor. İflas yöneticisi Lucas Flöther konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Acil olarak ihtiyaç duyulan geçici finansman ihtimali bugün tamamen ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.

Foto - Kimya devinde büyük şok! Üretimi tamamen durdurdular

Artı49'da yer alan habere göre, şirketin geleceğine dair bir süredir devam eden belirsizlik, üretimin durmasıyla yeni bir aşamaya geçti. Gelişmeler üzerine tesislere dair istihdam verileri paylaşıldı.

Foto - Kimya devinde büyük şok! Üretimi tamamen durdurdular

Domo Chemicals GmbH bünyesinde 35, Domo Caproleuna GmbH bünyesinde ise yaklaşık 480 kişi çalışıyor. Berlin’in batısındaki Premnitz tesisinde bu merkezde yaklaşık 70 kişi istihdam ediliyor.

