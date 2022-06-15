2022-06-15 12:11:07 Kenzül Arş Duası Arapça Okunuşu: Kenzül Arş Duası Fazileti Kenzül Arş Duası Türkçe Anlamı
İnsanoğlu dünyaya birir imtihan için gönderilmiştir. Rabbimiz bizi samimi bir Müslüman, hakiki bir kul olmamızı ister. Sayısız verdiği nimetlere karşı ise şükür ister. İnsanoğlu da sonsuz dünya nimetleri karşısında azmadan, doğru yoldan şaşmadan, salih bir kul olarak doğru istikamette Rabbimiz’in rızasını kazanma yolunda türlü türlü imtihanlarla sınanır. Kimi hastalık, kime sıkıntı, kime borç, kime ders, kimini evladından, kimini, eşinden, kimini arkadaşından sınar. İnsanoğlu bu imtihan esnasında sıkıntılara düşer olur, bir derman, bir aman arar. İşte tam da bu esnada hakimi ve samimi bir Müslüman, çareyi yaratıcısı olan Allah (c.c) dua ve niyazda bulunur. İşte dert, sıkıntı, keder, üzüntü, stres, hastalık sırasında okunacak en anlamlı ve en faziletli dualar arasında Kenzül Arş duası gelmekte. Kenzül Arş Duası Arapça Okunuşu: Kenzül Arş Duası Fazileti Kenzül Arş Duası Türkçe Anlamı