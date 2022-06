Kefirin 15 muhteşem faydası

Folik asit açısından zengindir Folik asit genel sağlık için gereklidir. Bu B vitamini doğal olarak et ve yeşil sebzelerde bulunur. Hamile kalmak isteyen kadınlar için özellikle önerilir. Yaşlılarda folik asit anemi riskini azaltır. Gıda intoleransı sorunlarını azaltır Bağırsak florası ayrıca bağırsak mukozasının kalınlığını ve yenilenmesini de etkiler, bu da birçok gıda intoleransının nedeni olan bağırsak geçirgenliğini ortadan kaldırır. Sindirilemeyen gıda maddeleri kan dolaşımında bulunmazlar, ancak bağırsaklarda parçalanırlar, bu da bağışıklık üzerinde bir rol oynar. Yapılan araştırmalar, kefir tüketiminin bir gıda alerjeni olan ovalbümin'e karşı bağışıklık tepkisini azalttığını göstermiştir. Kefir tüketiminin, alerjik reaksiyonun neden olduğu bronşiyal mukozada iltihabı da azalttığı bilinmektedir. Kefir tüketimi, bağışıklık tepkisinin göstergeleri olan IgE ve sitokinlerin seviyesini ve buna paralel olarak, alerjene karşı bağışıklık tepkisinin neden olduğu iltihap ve mukus üretimini azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirir Kefir, hastalıkları önlemeye yardımcı olur. Kefirdeki laktik fermentler doğal savunmayı güçlendirir ve bakterilerle savaşmak için vücuda daha fazla güç sağlar. Elbette kefir tüm hastalıklara karşı koruma sağlamaz. Ancak bağırsak enfeksiyonlarına karşı özellikle etkilidir. Etkili koruma için süt kefirinin içilmesi ve C vitamini takviyesi için her gün narenciye tüketilmesi tavsiye edilir. Tansiyonu düşürür 500'ün üzerinde yetişkinin katıldığı bir araştırmada, aralarında kefirin de bulunduğu probiyotik maddelerin tüketilmesinin tansiyonu ortalama 3 mmHG düşürdüğü görülmüştür. Ek olarak, birden fazla bakteri içeren probiyotiklerin tüketilmesinin kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu görülürken, yalnızca bir bakteri içerenlerin böyle bir etki oluşturmadığı tespit edilmiştir.