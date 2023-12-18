  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
7
Katil İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi

2023-12-18 20:20:48
Katil İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

#1
Foto - Katil İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, aralarında altyapı, füze rampaları ve askeri bir binanın da bulunduğu Hizbullah örgütüne ait çok sayıda hedefi vurduğu belirtildi.

#2
Foto - Katil İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi

Açıklamada ayrıca, Hizbullah'a ait olduğu bilinen bir bölgede silahlı kişilere saldırı düzenlendiği ifade edildi.

#3
Foto - Katil İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi

Ordunun açıklamasında ayrıca, Lübnan topraklarından İsrail sınırındaki bölgelere roket atıldığının tespit edildiği ve saldırının kaynağına topçu ateşiyle karşılık verildiği bilgisi paylaşıldı.

#4
Foto - Katil İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi

Lübnan sınırına yakın İsrail kasabalarında daha önce uyarı sirenleri çalmıştı.

#5
Foto - Katil İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi

Öte yandan, Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'e ait iki Demir Kubbe platformunun topçu ateşiyle vurulduğu kaydedildi.

#6
Foto - Katil İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi

Kaynak: AA

Guardian 'kaçınılmaz' diyerek duyurdu! 'Savaş o ülkeye sıçrayacak'
Dünya

Guardian 'kaçınılmaz' diyerek duyurdu! 'Savaş o ülkeye sıçrayacak'

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail'in gözünü Lübnan'a diktiğini belirten İngiliz The Guardian, 'Yeni bir s..
Acun'la ilgili sözleri Türkiye'yi salladı
Medya

Acun'la ilgili sözleri Türkiye'yi salladı

Mehmet Ali Erbil'in Acun Ilıcalı ile ilgili kullandığı ifadeler Türkiye'yi salladı. Erbil "Acun röportaj için beklerdi, şimdi kanalları, fut..
İstifalar sonrası İYİ Parti'den CHP'ye ağır sözler: Bunun adı...
Gündem

İstifalar sonrası İYİ Parti'den CHP'ye ağır sözler: Bunun adı...

İYİ Parti'de yerel seçimlerde tüm illerde ayrı aday çıkarma kararı alınması sonrası partideki kaos ve olaylar dinmek bilmiyor. İYİ Parti cep..
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Başkanı Dursun Dursun Özbek, rahatsızlandığı için hastaneye yatırıldı. Çekilecek tomografi sonrası teşhis konulacağı öğrenildi. ..
Savcı Sayan'dan ortalığı karıştıracak çıkış: O siyasi lider istifa edebilir

Savcı Sayan'dan ortalığı karıştıracak çıkış: O siyasi lider istifa edebilir
Babacan'dan CHP çarkı! İttifak kapısını araladı
Siyaset

Babacan'dan CHP çarkı! İttifak kapısını araladı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kaybetmesinin ardından Millet İttifakı'nın birbirini suçlama furyasına katılanlardan DEVA Partisi Genel Baş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23