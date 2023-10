Katar'dan Türkiye'ye gıda ve tarımsal kalkınma hakkında teklif! Tarım Bakanı Yumaklı Konferans için Katar'da

Geleceğin teminat altına alınması açısından gıda güvenliğinin son derece önemli olduğuna işaret eden Yumaklı, "Özellikle krizlere dayanıklı sistemler oluşturmak zorundayız. Bu toplantıda büyük oranda her koşulda, her zaman, herkese yeterli gıdanın sağlanması konusu işlenecek. 57 İİT üyesi var. 2 milyar nüfusa sahip büyük coğrafya ve nüfus. Bunu yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu. Yumaklı, iklim değişikliği ve dolayısıyla su problemine karşı ülkelerin önlem almalarının büyük önem taşıdığını, üyelerin su yönetimi konusunda çalışmalar yürütmeleri gerektiğini aktardı. Helal gıda mekanizması kurulması yönündeki çabalara da değinen Yumaklı, şunları kaydetti: "İslam ülkeleri Standartlar ve Meteoroloji Enstitüsü bünyesinde karşılıklı tanınan helal akreditasyonu mekanizmasının kurulmasını her platformda gündeme getiriyoruz, burada da gündeme getirdik. Helal mekanizmasının kurulmasıyla ülkeler arası ticaretin çok daha kolaylaşacağını söyleyebilirim."