Katar'dan Türkiye'ye gıda ve tarımsal kalkınma hakkında teklif! Tarım Bakanı Yumaklı Konferans için Katar'da

“Bu nedenle tarım-gıda sistemlerimizi daha verimli, daha kapsayıcı, daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir hale getirmek için birlikte çalışmalıyız. Dünyanın ikinci büyük kuruluşunu temsil eden üyeler olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma konusunda sorumluluklarımızın her zamankinden çok daha önemli olduğunun bilincinde olmalıyız." - Başkanlık Katar'a devredildi Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından başkanlık görevini Katar’a devretti. Açıklamada Yumaklı'nın toplantıya ilişkin değerlendirmelerine yer verildi. Buna göre, İİT’nin gıda güvenliği ve tarımsal kalkınmayı konu alan 9. Bakanlar Konferansı için Doha’da bulunduğunu belirten Yumaklı, "İki yıl önce Türkiye ev sahibiydi. Bu görevi Katar’a devrettik. Bu süre içinde İstanbul’da alınan kararları hayata geçirdik. Eğitim faaliyetleri, bitki genetiğinin korunması, kırsal kalkınma, gıda güvenliği gibi konularda Türkiye olarak çalışmalar yürüttük." ifadelerini kullandı.