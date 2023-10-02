2023-10-02 18:05:17 Katar'dan Türkiye'ye gıda ve tarımsal kalkınma hakkında teklif! Tarım Bakanı Yumaklı Konferans için Katar'da
Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) "Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma" konulu Bakanlar Konferansına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yumaklı, konferansla üye ülkeler arasında gıda güvenliği ve tarımsal sürdürülebilirlik konularında işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlanacağına inandığını söyledi.