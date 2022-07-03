Kararsız kaldıysanız bu haber sizin için! Elektrikli otomobile geçsem mi geçmesem mi?

- ÜRETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİNİ İNVERTÖR ARACILIĞIYLA ELEKTRİK MOTORUNA İLETİYOR e-POWER sistemindeki güç ünitesi ani hızlanma veya yüksek hızlarda performansı en üst seviyeye çıkarmak için 1,5 litrelik motor tarafından üretilen elektrik enerjisini invertör aracılığıyla elektrik motoruna iletiyor. Yavaşlama ve frenleme anında geri kazanılan kinetik enerji, verimliliği optimize etmek için yeniden kullanılmak üzere bataryaya yönlendiriliyor. - JAPON DNA’SI İLE ELEKTRİKLİ SUV’UN UYUMU: NİSSAN ARİYA Toplantıda verilen bilgilere göre, Nissan'ın Japon DNA'sını bünyesinde barındıran Ariya, çarpıcı dış ve iç tasarımı, Nissan'ın estetik ile işlevselliği birleştiren ve lüks, açık bir atmosfer yaratan Japon Fütürizm felsefesini somutlaştırarak elektrikli SUV’u yeniden tanımlıyor. Alliance tarafından geliştirilen tamamen yeni CMF-EV platformu üzerine inşa edilen Ariya, güç aktarma bileşenlerinin kompakt yapısı, tasarımcılarına araç kabinin tüm uzunluğunu kullanmalarına ve birinci sınıf fütürizmden ilham alan salon benzeri bir alana sahip düz, açık bir zemin oluşturmalarına izin veriyor. Tasarımında incelik ve konforun ön planda tutulduğu Ariya'nın iç mekanı, kendi segmentinde en geniş kabin hacmi ile tüm yolcular için bir üst segmentteki kadar geniş yaşam alanı sağlıyor. Ariya'nın tasarımı, Zero Gravity havalandırmalı koltuklar ve örnek teşkil eden diz mesafesinden panoramik açılır tavana ve elektrikli ayarlanabilir orta konsola kadar, bir çok özelliğiyle öne çıkıyor. - 530 KM'YE KADAR MENZİL SEÇENEKLERİYLE GELİYOR Nissan'ın sürüş keyfine ve heyecan verici mirasına sadık kalan Ariya, benzersiz performans sunmak için optimize edildi. Ariya, yüzde 100 elektrikli güç aktarma sistemi sayesinde akıcı, anında tork ve güçlü hızlanmayla sessiz ve duyarlı bir sürüş deneyimi sunuyor. Üç farklı versiyonu bulunan Ariya, 2WD 63 kWh, 2WD 87 kWh, e-4ORCE AWD 87 kWh ve 530 kilometreye kadar menzile sahip seçenekleriyle çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak. Üstün menzil ve hızlı şarj alt yapısına sahip olan Ariya 87kWh versiyonu, CCS şarj sistemi kullanarak 30 dakikalık hızlı şarjla 350 kilometreye kadar şarj edilebiliyor. Batarya seti, e-4ORCE versiyonunda 50/50 ağırlık dağılımı ve 2WD versiyonlarında ise 50/50’ye yakın ağırlık dağılımı sağlayacak şekilde şasinin tabanına konumlanıyor. Bu şekilde sürüş çevikliği, güvenlik hissi ve sürüş konforu arasında ideal denge sağlanıyor.