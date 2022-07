Kararsız kaldıysanız bu haber sizin için! Elektrikli otomobile geçsem mi geçmesem mi?

- HER İKİ ARAÇ, ELEKTRİKLİ SÜRÜŞ DENEYİMİNİN HER AŞAMASINDA FARK OLUŞTURUYOR Toplantıda aktarılanlara göre, Nissan'ın bu yılın mart ayında Avrupa'da altı adet yeni elektrikli modelini duyurmasının ardından, Qashqai e-POWER ve Ariya Nissan'ın SUV liderliğini ve elektrifikasyondaki uzmanlığını somutlaştırıyor. Kendine özgün dinamikleriyle her iki araç, elektrikli sürüş deneyiminin her aşamasında fark oluşturuyor ve sürücülerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Qashqai'nin tamamen yeni e-POWER teknolojisi, dışarıdan şarj etmeye ihtiyaç duymadan elektrikli sürüşün keyfini sunuyor. Elektrik motorundan aldığı gücü, tekerleklere aktaran bu özel güç aktarma sistemi teknolojisi, yüzde yüz elektrikli ve geliştirilmiş bir sürüş deneyimi sunuyor. Bataryalı elektrikli sürüşü yeniden tanımlamaya hazırlanan Nissan Ariya, segmentindeki en geniş iç mekanlardan birine sahip olmasıyla dikkati çekiyor ve dinamik sürüş performansı sunmak için Nissan'ın Japon DNA'sını bünyesinde barındırıyor.