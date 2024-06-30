Karadeniz'in serin sığınağı: Limni Gölü

Limni Gölü Tabiat Parkı'nı her yıl ziyarete geldiğini söyleyen Metin Çetin, “Burası ailemizle birlikte sürekli ziyarete geldiğimiz bir yer. Gayet nezih ve güzel bir yer. Eşimizle, dostumuzla burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Doğanın güzelliği, manzaranın ve havanın güzelliği gerçekten harika bir yer, herkesin gelip görmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.