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Yaşam
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Karadeniz'in serin sığınağı: Limni Gölü

2024-06-30 21:22:04
Karadeniz'in serin sığınağı: Limni Gölü

Zigana Dağı'nın eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı tarihin ve doğasıyla ziyaretçilerine adeta bir sığınak oluyor.

#1
Foto - Karadeniz'in serin sığınağı: Limni Gölü

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve tarihin her döneminde zorlu ve önemli bir geçit olan Zigana Dağı'nın eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor.

#2
Foto - Karadeniz'in serin sığınağı: Limni Gölü

Zigana köyü sınırlarında yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, Zigana Dağı'nın eteklerinde yer alması, etrafındaki çam ormanların yeşil dokusu ve temiz havasıyla ziyaretçilere dinlendirici bir kaçış fırsatı sunuyor.

#3
Foto - Karadeniz'in serin sığınağı: Limni Gölü

Denizden 2 bin 24 metre yükseklikte çam ormanları arasında temiz havası, eşsiz doğasıyla “Huzur veren mekan” ve “Zigana'nın nazar boncuğu” olarak nitelendirilen Limni Gölü Tabiat Parkı sadece serin havası ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda etkileyici orman manzarasıyla da ziyaretçilerini bekliyor.

#4
Foto - Karadeniz'in serin sığınağı: Limni Gölü

Yerli ziyaretçilerden çok yabancı turistlerin Limni Gölü'nü daha çok ziyaret ettiğini belirten Limni Gölü Tabiat Parkı işletmecisi Mustafa Eroğlu, “Limni Gölü sarıçam ağaçları içerisinde 2 bin 24 rakımda Gümüşhane'nin doğal güzellikte bir gölüdür.

#5
Foto - Karadeniz'in serin sığınağı: Limni Gölü

Yazın yeşil güzelliği ve doğasıyla çok güzel bir yer. Limni Gölü bu yıl ziyarete açılmasıyla birlikte şu ana kadar 70-80 bin civarı ziyaretçiyi ağırladı. Şu anda yerli ziyaretçilerimizin haricinde Arap ağırlıklı turistler geliyor.

#6
Foto - Karadeniz'in serin sığınağı: Limni Gölü

Şu an Araplar Türklerden daha yoğun. Limni Gölü'nde 22 tane kır evimiz var, konaklama hizmetimiz mevcut. Zigana'nın yerli kuzu etini burada misafirlerimiz deneyimleyebilirler, sağladığımız her türlü imkânla gelen ziyaretçilerimiz gönül rahatlığıyla bu doğanın tadını çıkarabilir” dedi.

#7
Foto - Karadeniz'in serin sığınağı: Limni Gölü

Limni Gölü Tabiat Parkı'nı her yıl ziyarete geldiğini söyleyen Metin Çetin, “Burası ailemizle birlikte sürekli ziyarete geldiğimiz bir yer. Gayet nezih ve güzel bir yer. Eşimizle, dostumuzla burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Doğanın güzelliği, manzaranın ve havanın güzelliği gerçekten harika bir yer, herkesin gelip görmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Karadeniz'in serin sığınağı: Limni Gölü

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