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Kültür Sanat
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Kapadokya’da sema renklendi

2023-08-12 23:08:15
Kapadokya’da sema renklendi

Nevşehir'de düzenlenen, "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali" kapsamında figürlü sıcak hava balonlarının gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

#1
Foto - Kapadokya’da sema renklendi

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin ilk ayağı olan "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali"nin hafta sonu etkinlikleri renkli görüntülerle başladı.

#2
Foto - Kapadokya’da sema renklendi

Göreme beldesinde, çeşitli figürler içeren sıcak hava balonları sabahın ilk ışıklarıyla görevlilerce uçuş için hazırlanırken, gösteriyi izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler alanda yoğunluk oluşturdu.

#3
Foto - Kapadokya’da sema renklendi

"Kalp," "dondurma", "ördek", "Oburiks", "ahtapot", "Türk bayrağı" gibi çeşitli figürlerdeki sıcak hava balonları peribacalarıyla kaplı vadilerin üstünde süzüldü.

#4
Foto - Kapadokya’da sema renklendi

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, AA muhabirine, 5 Ağustos'ta başlayan festivalin turistler ve yerli halk için eğlenceli aktiviteler barındırdığını belirterek, "Festival çok güzel geçiyor. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelenlerin yanı sıra yabancı konuklarımız var. Göreme'deki tüm otellerde tam doluluk oluştu." dedi.

#5
Foto - Kapadokya’da sema renklendi

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, AA muhabirine, 5 Ağustos'ta başlayan festivalin turistler ve yerli halk için eğlenceli aktiviteler barındırdığını belirterek, "Festival çok güzel geçiyor. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelenlerin yanı sıra yabancı konuklarımız var. Göreme'deki tüm otellerde tam doluluk oluştu." dedi.

#6
Foto - Kapadokya’da sema renklendi

#7
Foto - Kapadokya’da sema renklendi

#8
Foto - Kapadokya’da sema renklendi

Festival, yarın sona erecek.

#9
Foto - Kapadokya’da sema renklendi

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