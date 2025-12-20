'Kapadokya Değer Ödülleri' sahiplerine verildi! Bu dönem o isimler ödül aldı

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı., Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya Değer Ödülleri'nin toplumsal vefanın kurumsallaşmasına güçlü katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Ödül alan her kişi ve kurum Kapadokya'nın kadim birikimine önemli ve anlamlı katkılar sunmuştur. Takdim edilecek bu ödüller, kültürel mirasımızın koruma ve gelecek nesillere aktarma gayretimizin, turizmi nitelikli, dengeli ve sürdürülebilir biçimde yürütme çabamızın, bilimsel çalışmayı ve kültürel üretimi teşvik eden vizyonumuzun da bir parçasıdır." dedi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da ödül alan kişi ve kurumların şehrin ve bölgenin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, "Bu şehrin var olan değerini hak ettiği şekilde kullanmak gerekir. Bu anlamda bu program çok anlamlı. Türkiye'de, sanat, kültür ve spora dair ne varsa baş mimarının Nevşehir olması lazım. Bu şehrin marka değerini üst sıralara çıkaracak ekip Nevşehir'de var." diye konuştu. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ise Kapadokya'yı küresel arenada temsil edenleri alkışlanıp takdir edilmesi için programın düzenlendiğini kaydederek, "Bizler, Kapadokya'daki mirasın sadece izleyici değil, koruyucu ve dünyaya tanıtıcısı olmak zorundayız. Amacımız, Kapadokya'nın yalnızca taşını toprağını değil, kültürünü, sanatını ve turistik, akademik ve yenilikçi proje ruhunu yücelten insanları onurlandırmaktır." ifadelerini kullandı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ile Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir de programda birer selamlama konuşması yaptı.