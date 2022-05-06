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Hayat-Aktüel
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Kamyonet dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

2022-05-06 16:31:17
Kamyonet dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Van-Çatak'ta dereye yuvarlanan kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Foto - Gürpınar'a bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nden Çatak'a giden Harun Özcan'ın (21) kullandığı 01 YM 613 plakalı kamyonet, ilçeye 4 kilometre uzaklıktaki Değirmen Mahallesi yakınlarında yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. hbar üzerine kaza yerine Çatak Belediyesi ile Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, deredeki araçta sıkışan yaralılar Kıyasettin (71), Nedim (49) ve Abdullah Özcan (6) ile hayatını kaybeden sürücü ve Ziyayettin Özcan'ın (71) cenazelerini bulundukları yerden çıkardı.

Gürpınar'a bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nden Çatak'a giden Harun Özcan'ın (21) kullandığı 01 YM 613 plakalı kamyonet, ilçeye 4 kilometre uzaklıktaki Değirmen Mahallesi yakınlarında yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. hbar üzerine kaza yerine Çatak Belediyesi ile Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, deredeki araçta sıkışan yaralılar Kıyasettin (71), Nedim (49) ve Abdullah Özcan (6) ile hayatını kaybeden sürücü ve Ziyayettin Özcan'ın (71) cenazelerini bulundukları yerden çıkardı.

#2
Foto - İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

#3
Foto - Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut ve Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu, tedavisi devam eden yaralıları hastanede ziyaret etti.

Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut ve Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu, tedavisi devam eden yaralıları hastanede ziyaret etti.

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