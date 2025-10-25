Kalp ve damar sağlığını destekleyici: Şifalarının dökümüne yer kalmıyor artık… 3 baharat anjiyoya gerek bıraktırmıyor

Bilim insanları, bu baharatların kalp-damar sistemini desteklemedeki mekanizmasının genellikle anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklerine dayandığına dikkat çekti. Zerdeçalın ana bileşeni olan kurkumin üzerine yapılan incelemeler, bu maddenin güçlü iltihap azaltıcı niteliklerinin, kan damarlarını rahatlatarak ve oksidatif stresi düşürerek kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olabileceğini gösterdi. Uzmanlar, bu baharatların beslenmeye dahil edilmesinin, mevcut tedavi yöntemlerinin yerini almaktan ziyade, bütünsel bir yaşam tarzı değişikliğinin parçası olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Düzenli ve dengeli baharat tüketiminin, kalp ve damar hastalıkları için risk faktörü taşıyan kişilerde, tedaviyi destekleyici 'nazik ama etkili' bir rol üstlendiği belirtildi.