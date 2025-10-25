  • İSTANBUL
Kadın - Aile
13
Yeniakit Publisher
Kalp ve damar sağlığını destekleyici: Şifalarının dökümüne yer kalmıyor artık… 3 baharat anjiyoya gerek bıraktırmıyor

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Kalp ve damar sağlığını destekleyici: Şifalarının dökümüne yer kalmıyor artık… 3 baharat anjiyoya gerek bıraktırmıyor

O üç baharatın şifa kaynakları artık ortaya çıktı.

#1
Foto

Baharatların kalp ve damar sağlığı üzerinde etkili olduğu araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Damar tıkanıklıklarını açmasıyla bilinen baharatlar neler?

#2
Foto

Kalp ve damar sağlığını destekleyici gücünü bilimsel verilerle doğruladı. Bu doğal bileşenlerin kan basıncını düşürüp atardamarlardaki tıkanıklığı önlediği tespit edildi.

#3
Foto

Kalp ve damar sağlığını koruma yöntemlerine ilişkin geleneksel tıbbın dışındaki alternatifler bilim dünyasının da odağına oturdu.

#4
Foto

Mutfaklarda sıklıkla kullanılan bazı doğal baharatların, kan basıncını düzenleme ve damar tıkanıklığını önlemedeki rolü, son dönemde yapılan bilimsel araştırmalarla kanıtlandı.

#5
Foto

Uzmanlar, bu doğal yöntemlerin, ilaçlara kıyasla daha nazik ama bir o kadar da etkili sonuçlar sunduğunu ifade etti.

#6
Foto

Yapılan çalışmalar, özellikle tarçın ve acı biberde bulunan ana bileşenlerin kardiyovasküler sistem üzerindeki kayda değer faydalarını ortaya koydu.

#7
Foto

Avustralya Adelaide Üniversitesi'nden Kardiyolog ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Karin Ried, sarımsak özü ile yapılan klinik çalışmaların, kan basıncını düşürmede kayda değer sonuçlar verdiğini belirtti. Ried, "Yaşlandırılmış sarımsak özü, sistolik kan basıncında ortalama ve diyastolik kan basıncında ise düşüş sağladı. Bu etki, ilk basamak anti-hipertansif ilaçların etkisine benzerlik gösterdi" ifadelerini kullandı.

#8
Foto

Uzmanlar, sarımsağın içeriğindeki sülfür bileşiklerinin, özellikle alisinin, atardamar sertliğini azaltarak kan akışını iyileştirdiği sonucuna vardı.

#9
Foto

Acı bibere keskin tadını veren etken madde kapsaisin ile ilgili araştırmalar da çarpıcı sonuçlar sundu.

#10
Foto

Uzmanlar, kapsaisinin damar duvarlarını rahatlatma ve genişletme potansiyeli taşıdığını, bu sayede kanın daha kolay akmasını sağladığını ve kalp üzerindeki gerilimi azalttığını vurguladı.

#11
Foto

Klodas, "Tarçın, insülin direncini azaltarak kan damarı hasarını önleyebilir. Akşam'a göre; Ayrıca, güçlü antioksidanları damarlardaki sertliği ve plak oluşumunu azaltmada önemli bir rol üstlendi" şeklinde bir değerlendirme yaptı.

#12
Foto

Bilim insanları, bu baharatların kalp-damar sistemini desteklemedeki mekanizmasının genellikle anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklerine dayandığına dikkat çekti. Zerdeçalın ana bileşeni olan kurkumin üzerine yapılan incelemeler, bu maddenin güçlü iltihap azaltıcı niteliklerinin, kan damarlarını rahatlatarak ve oksidatif stresi düşürerek kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olabileceğini gösterdi. Uzmanlar, bu baharatların beslenmeye dahil edilmesinin, mevcut tedavi yöntemlerinin yerini almaktan ziyade, bütünsel bir yaşam tarzı değişikliğinin parçası olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Düzenli ve dengeli baharat tüketiminin, kalp ve damar hastalıkları için risk faktörü taşıyan kişilerde, tedaviyi destekleyici 'nazik ama etkili' bir rol üstlendiği belirtildi.

