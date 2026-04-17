Kalp tedavilerinde yeni bir çağ başlıyor!

DAMAR SERTLİĞİ TARİHE KARIŞABİLİR: Bir diğer heyecan verici gelişme ise, hasarlı doku ve organların yenilenmesi üzerine çalışan rejeneratif tıp alanında yürütülen çalışmalarda bekleniyor. Önümüzdeki 10 yılda doğal dokuyla kusursuz bir şekilde bütünleşen biyomühendislik ürünü yapay damarlar, plakları hedef alan nanoteknoloji ve damar sertliğini tersine çeviren gen terapileri hayatımıza girecek gibi görünüyor. Tüm bu yenilikçi yaklaşımlar sadece damar sertliğini tedavi etmeyi değil, onarmayı, hatta tersine çevirmeyi vaat edecek. Hastalıkların oluşmadan önlenmesi; aşılar, koruyucu hekimlik, tarama programları, risk faktörlerinin ortadan kaldırılması gibi modern tıbbın başlangıçtan beri yürütmeye ve korumaya çalıştığı politikalarının tamamı, teknolojik gelişimlerin bize getirdikleri ve sunduklarıyla birlikte yeniden anlam kazanıyor. Ancak veri gizliliği ve güvenlik endişeleri gibi konular, sistem tasarımının sorunsuz ve mükemmel olması zorunluluğunu da beraberinde getiriyor.