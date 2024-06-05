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Kahreden "Beyaz Kod" ifadesi

2024-06-05 13:08:02
Kahreden "Beyaz Kod" ifadesi

Bursa'da yanlış serum sebebiyle hayatını kaybeden Yüsra Türkoğlu'nun ailesi, doktorların ‘Beyaz Kod' vermesine ilişkin ifade vermek için karakola çağırıldı. Karakolda ifade veren aile, ‘Acımız çok taze, hiçbir şey yapmamamıza rağmen böyle şeylerle uğraşıyoruz' dedi. Öte yandan, doktorların aileyi suçlayarak sorumluluktan kaçamayacaklarını hatırlatan ailenin avukatı, "Bursa Şehir Hastanesi'nde malpraktis olarak tanımlamış olduğumuz ihmali üstlenmemek adına yapılan organize bir görev dağılımı silsilesi bulunmaktadır" dedi. Olay, 19 Mayıs Pazar günü meydana geldi. Türkoğlu ailesinin 4 çocuğundan biri olan Yüsra Türkoğlu (7) bahar nezlesi olduğu için ailesiyle beraber Bursa Şehir Hastanesi'ne gitti. İddiaya göre, Bursa Şehir Hastanesi'nde yanlış serum takılan minik Yüsra hayatını kaybetti. Cemil ve Azime Türkoğlu çifti acısını yaşayamadan bir darbe de doktorlardan geldi. Doktorlar, Türkoğlu ailesinin kendilerine şiddet uyguladığını iddia ederek ‘Beyaz Kod' verdi. Acımızı yaşayamadan karakola çağırdılar.

#1
Foto - Kahreden "Beyaz Kod" ifadesi

‘Beyaz Kod' verilmesi sonrası Türkoğlu çifti karakola çağırıldı. Karakolda ifadesi alınan baba Cemil Türkoğlu, “Doktor ihmali yüzünden çocuğumuz hayatını kaybetti. Biz acımızı yaşamadan aynı doktor bize ‘Beyaz Kod' verdi. Acımız daha tazeyken, daha kendimize gelememişken mevcutlu olarak savcılığa gönderiyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Fiziki veya sözlü temasımız hiçbir şekilde olmadı. Yaptıkları suçu gizlemeye yönelik bizi uğraştırıyorlar. Bir çocuğumun mezuniyeti var, bir çocuğumuz 1 yaşında anneye muhtaç olmasına rağmen bizi karakollarda gezdiriyorlar. Bu da devletimizin bize bir sürprizi oldu. Devletimizden bize sahip çıkmasını, haklının yanında durmasını istiyoruz. Biz haklıyken haksız duruma düşürülmek istemiyoruz” dedi

#2
Foto - Kahreden "Beyaz Kod" ifadesi

“Bursa Şehir Hastanesi'nde organize bir görev dağılımı silsilesi bulunmaktadır” Cemil ve Azime Türkoğlu çiftinin avukatı Erkan Behçet Arıkan ise, “Soruşturma süreci hakkında savcımız ve ilgililer ile irtibat halindeyiz. Yüsra Türkoğlu hastanede ihmal sonucu maalesef vefat etmiştir. Bu vefat sürecinde hekimler üzerlerine sorumluluk almamak için malpraktis olarak tanımlamış olduğumuz ihmali üstlenmemek adına yapmış oldukları organize bir görev dağılımı silsilesi bulunmaktadır. Bursa Şehir Hastanesi'nde. Bunun yansıması olarak ise Bursa Tabipler Odası'ndan açıklama yapılmıştır.

#3
Foto - Kahreden "Beyaz Kod" ifadesi

Kendileri de sorumluluğu üstlenmek yerine müvekkillerimizi ve ailesini suçlayarak sorumluluğu üzerlerinden ailenin üzerine atmaya çalışmışlardır. Konu yargı makamları tarafından her ne kadar incelense de teknik tarafı bakımından almış olduğumuz mütalaalarda bir ihmal sonucu vefat olduğu çok açıktır. Konu hakkında savcılık makamının araştırmaları devam etmektedir. İlgililer hakkında gözaltı süreci incelemeleri devam etmektedir” diye konuştu.

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