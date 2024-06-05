2024-06-05 13:08:02 Kahreden "Beyaz Kod" ifadesi
Bursa'da yanlış serum sebebiyle hayatını kaybeden Yüsra Türkoğlu'nun ailesi, doktorların ‘Beyaz Kod' vermesine ilişkin ifade vermek için karakola çağırıldı. Karakolda ifade veren aile, ‘Acımız çok taze, hiçbir şey yapmamamıza rağmen böyle şeylerle uğraşıyoruz' dedi. Öte yandan, doktorların aileyi suçlayarak sorumluluktan kaçamayacaklarını hatırlatan ailenin avukatı, "Bursa Şehir Hastanesi'nde malpraktis olarak tanımlamış olduğumuz ihmali üstlenmemek adına yapılan organize bir görev dağılımı silsilesi bulunmaktadır" dedi. Olay, 19 Mayıs Pazar günü meydana geldi. Türkoğlu ailesinin 4 çocuğundan biri olan Yüsra Türkoğlu (7) bahar nezlesi olduğu için ailesiyle beraber Bursa Şehir Hastanesi'ne gitti. İddiaya göre, Bursa Şehir Hastanesi'nde yanlış serum takılan minik Yüsra hayatını kaybetti. Cemil ve Azime Türkoğlu çifti acısını yaşayamadan bir darbe de doktorlardan geldi. Doktorlar, Türkoğlu ailesinin kendilerine şiddet uyguladığını iddia ederek ‘Beyaz Kod' verdi. Acımızı yaşayamadan karakola çağırdılar.