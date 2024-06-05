Kahreden "Beyaz Kod" ifadesi

‘Beyaz Kod' verilmesi sonrası Türkoğlu çifti karakola çağırıldı. Karakolda ifadesi alınan baba Cemil Türkoğlu, “Doktor ihmali yüzünden çocuğumuz hayatını kaybetti. Biz acımızı yaşamadan aynı doktor bize ‘Beyaz Kod' verdi. Acımız daha tazeyken, daha kendimize gelememişken mevcutlu olarak savcılığa gönderiyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Fiziki veya sözlü temasımız hiçbir şekilde olmadı. Yaptıkları suçu gizlemeye yönelik bizi uğraştırıyorlar. Bir çocuğumun mezuniyeti var, bir çocuğumuz 1 yaşında anneye muhtaç olmasına rağmen bizi karakollarda gezdiriyorlar. Bu da devletimizin bize bir sürprizi oldu. Devletimizden bize sahip çıkmasını, haklının yanında durmasını istiyoruz. Biz haklıyken haksız duruma düşürülmek istemiyoruz” dedi