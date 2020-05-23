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Kadınlar adetliyken (hayız halinde) arefe günü ihlas suresini okuyabilir mi?

2020-05-23 16:58:27
Kadınlar adetliyken (hayız halinde) arefe günü ihlas suresini okuyabilir mi?

Arefe günü 1000 ihlas suresi okumanın sevabı bilinirken, bunu uygulamanın gerekli şartları olup olmadığı merak ediliyor. Kadınlar adetliyken, kadınlar hayız halindeyken arefe günü okunan 1000 ihlas suresini okuyabilir mi?

#1
Foto - Adetli kadınlar kandil günleri gibi mübarek gecelerde Kur'an okuyup, namaz kılamazlar. Ancak Kur'an dinlemelerinde bir sakınca yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı fetvalarına göre kadınlar adet (regl-hayız) durumunda şunları yapamazlar: namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz, oruç tutamaz, cinsel ilişkiye giremez, Kabe'yi tavaf edemez, gerekmedikçe camilere giremezler. Diyanet İşleri adetliyken kadının Kur'anı Kerim'e dokunması konusunda ise farklı dini görüşler olduğunu belirtmiş bu noktanın muallak olduğunu belirtmiştir.

Adetli kadınlar kandil günleri gibi mübarek gecelerde Kur'an okuyup, namaz kılamazlar. Ancak Kur'an dinlemelerinde bir sakınca yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı fetvalarına göre kadınlar adet (regl-hayız) durumunda şunları yapamazlar: namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz, oruç tutamaz, cinsel ilişkiye giremez, Kabe'yi tavaf edemez, gerekmedikçe camilere giremezler. Diyanet İşleri adetliyken kadının Kur'anı Kerim'e dokunması konusunda ise farklı dini görüşler olduğunu belirtmiş bu noktanın muallak olduğunu belirtmiştir.

#2
Foto - Adet (regl) olan bir kadının Kur'anı Kerim okuması gibi namaz kılması da haramdır. Adetliyken kuran okunamasa da kuranın dinlenmesinde bir sakınca yok. Haliyle kandilde Kur’an-ı Kerim okunduğu zaman dinleyebilir, her çeşit zikir ve dua yapabilir, sadaka verebilirsiniz.

Adet (regl) olan bir kadının Kur'anı Kerim okuması gibi namaz kılması da haramdır. Adetliyken kuran okunamasa da kuranın dinlenmesinde bir sakınca yok. Haliyle kandilde Kur’an-ı Kerim okunduğu zaman dinleyebilir, her çeşit zikir ve dua yapabilir, sadaka verebilirsiniz.

#3
Foto - Adetliyken okunabilecek dualar nelerdir?

Adetliyken okunabilecek dualar nelerdir?

#4
Foto - Adetliyken dua edilmesinde hiçbir sakınca yoktur. İstediğiniz her duayı okuyabilirsiniz. Hatta Kur'andan Fatiha da dua niyetiyle adetli regli döneminde okunabilir. Ayrıca Kur’an'daki duaya benzeyen âyetler de Kur’an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla regli dönemlerinde okunabilir. Mesela felak, nas, ihlas gibi dualar.

Adetliyken dua edilmesinde hiçbir sakınca yoktur. İstediğiniz her duayı okuyabilirsiniz. Hatta Kur'andan Fatiha da dua niyetiyle adetli regli döneminde okunabilir. Ayrıca Kur’an'daki duaya benzeyen âyetler de Kur’an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla regli dönemlerinde okunabilir. Mesela felak, nas, ihlas gibi dualar.

#5
Foto - Regli döneminde zikir çekilebilir mi yapılabilecek ibadetler

Regli döneminde zikir çekilebilir mi yapılabilecek ibadetler

#6
Foto - Adetli kadınlar namaz kılamasalar da zikir çekebilir, dua edebilir. Bunlara bir mani yoktur. Bunun yanında Diyanet fetvasına göre regli döneminde kadınlar, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler.

Adetli kadınlar namaz kılamasalar da zikir çekebilir, dua edebilir. Bunlara bir mani yoktur. Bunun yanında Diyanet fetvasına göre regli döneminde kadınlar, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler.

#7
Foto - Âdet halindeki bir kadın Kur’an-ı Kerim okuyabilir mi?

Âdet halindeki bir kadın Kur’an-ı Kerim okuyabilir mi?

#8
Foto - Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi âdetli veya lohusa kadın da Kur’an okuyamaz. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.), “Âdetli kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan hiçbir şey okuyamaz.” (Tirmizî, Tahâret, 98; İbn Mâce, Tahâret, 105) buyurmuştur. Hz. Ali de “Resûlullah’ı Kur’an okumaktan cünüplük hâli dışında hiçbir şey alıkoymazdı.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 92; Nesâî, Tahâret, 175; İbn Mâce, Tahâret, 105; İbn Huzeyme, Sahîh, I, 104; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, Tahâret, 98) demiştir. Farklı bir lafızla gelen rivâyete göre ise, Hz. Ali’nin “Resûlullah cünüp olmadıkça bize Kur’an okurdu.” (Tirmizî, Tahâret, 111) dediği rivayet edilmiştir. Bu genel yaklaşımın yanında söz konusu üç mezhep içinde bazı ayrıntılı ictihadlar da bulunmaktadır. Hanefî ve Şâfiîler, dua ve zikir kasdıyla dua anlamı içeren âyetlerin okunabileceğini; Şâfiîler dili oynatmadan ve telaffuz etmeden Mushaf’ın yüzüne bakarak kalben veya zihnen süzülebileceğini; Hanbelîler ise Kur’an okuma kastı olmadan besmele, hamdele vb. zikirleri okuyabileceklerini söylemişlerdir (Serahsî, el-Mebsût, III, 152; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 199-200; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 120-121, 172).

Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi âdetli veya lohusa kadın da Kur’an okuyamaz. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.), “Âdetli kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan hiçbir şey okuyamaz.” (Tirmizî, Tahâret, 98; İbn Mâce, Tahâret, 105) buyurmuştur. Hz. Ali de “Resûlullah’ı Kur’an okumaktan cünüplük hâli dışında hiçbir şey alıkoymazdı.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 92; Nesâî, Tahâret, 175; İbn Mâce, Tahâret, 105; İbn Huzeyme, Sahîh, I, 104; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, Tahâret, 98) demiştir. Farklı bir lafızla gelen rivâyete göre ise, Hz. Ali’nin “Resûlullah cünüp olmadıkça bize Kur’an okurdu.” (Tirmizî, Tahâret, 111) dediği rivayet edilmiştir. Bu genel yaklaşımın yanında söz konusu üç mezhep içinde bazı ayrıntılı ictihadlar da bulunmaktadır. Hanefî ve Şâfiîler, dua ve zikir kasdıyla dua anlamı içeren âyetlerin okunabileceğini; Şâfiîler dili oynatmadan ve telaffuz etmeden Mushaf’ın yüzüne bakarak kalben veya zihnen süzülebileceğini; Hanbelîler ise Kur’an okuma kastı olmadan besmele, hamdele vb. zikirleri okuyabileceklerini söylemişlerdir (Serahsî, el-Mebsût, III, 152; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 199-200; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 120-121, 172).

#9
Foto - Mâlikî mezhebinde ise farklı iki görüş bulunmaktadır (İbnü’l-Cellâb, et-Tefrî‘, I, 206; Karâfî, ez-Zehîra, I, 379). Sonraki bazı Mâlikîler, bu iki görüşten âdetli kadının eğitim öğretim amacıyla Mushaf’a dokunabileceği ve Kur’an-ı Kerim’i okuyabileceği ictihadını tercih etmişlerdir (Desûkî, Hâşiye, I, 174; Ezherî, Cevâhir, I, 32; Uleyş, Şerhu Minah, I, 175). Günümüzde Kur’an eğitim ve öğretiminin aksamadan devam edebilmesi için Mâlikî mezhebinin bu görüşüyle amel edilebilir. Bununla birlikte Kur’an eğitim ve öğretiminin çok değişik yol ve yöntemleri olduğu için bu dönemlerindeki kadınların, okuyan kimselere kulak vererek ya da cd, dvd veya kasetten dinleyerek kulak eğitimi almaları ve âyetleri kelime kelime bölerek tashîh-i hurûfa ağırlık vermeleri de uygulanabilecek bir başka yöntemdir. Bu yöntem, mümkün olursa ihtilaftan kaçınmak açısından daha ihtiyatlı olabilir.

Mâlikî mezhebinde ise farklı iki görüş bulunmaktadır (İbnü’l-Cellâb, et-Tefrî‘, I, 206; Karâfî, ez-Zehîra, I, 379). Sonraki bazı Mâlikîler, bu iki görüşten âdetli kadının eğitim öğretim amacıyla Mushaf’a dokunabileceği ve Kur’an-ı Kerim’i okuyabileceği ictihadını tercih etmişlerdir (Desûkî, Hâşiye, I, 174; Ezherî, Cevâhir, I, 32; Uleyş, Şerhu Minah, I, 175). Günümüzde Kur’an eğitim ve öğretiminin aksamadan devam edebilmesi için Mâlikî mezhebinin bu görüşüyle amel edilebilir. Bununla birlikte Kur’an eğitim ve öğretiminin çok değişik yol ve yöntemleri olduğu için bu dönemlerindeki kadınların, okuyan kimselere kulak vererek ya da cd, dvd veya kasetten dinleyerek kulak eğitimi almaları ve âyetleri kelime kelime bölerek tashîh-i hurûfa ağırlık vermeleri de uygulanabilecek bir başka yöntemdir. Bu yöntem, mümkün olursa ihtilaftan kaçınmak açısından daha ihtiyatlı olabilir.

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