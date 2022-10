İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan TOGG mesajı

Biz parti olarak memleket hayrına olacak her işte, millete faydası dokunacak her işte, dua etmesini de emek edenlere teşekkür etmesini bileceklerini belirten Ağıralioğlu, “Bu işlerde doğru yapılan her işe, teşekkür edip can suyu vermeliyiz ki, serpilsin ve büyüsün. Her gayreti teşekkür ve dua ile taçlandırmalıyız ki, memleket doğru adımlarla kuvvet bulsun. Toplumsal ve milli beraberlik sağlansın. Aynı şeyi Bayraktar içinde geçerlidir. İHA ve SİHA’larımız içinde geçerlidir. Aselsan ve Roketsan’da da özel şirketlerde de çok ciddi yapılanmalar var. İhracat rakamları da artıyor. Bunları da görüyoruz. Biz teröre çok can verdik. Çok ağır bedeller ödedik. Askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz, polisimizin kılına zarar gelmemesi için harcanacak her kuruş, helal hoş olsun. Arkalarında dağ gibi devlet ve millet olarak dururuz. Doğru yapılan her şeyin arkasında dururuz. Eksik olanların eksiklerini tamamlamaya çalışırız. Yanlış olanlara da bu yanlış deriz. Vazifemiz budur bizim” diye konuştu.