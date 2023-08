ÖZTRAK KILIÇDAROĞLU HER 2 OYDAN BIR TANESİNİ ALDI Seçim bitse de, koalisyonda kavga bir an bile azalmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, değişim tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdırdı. Hatta seçimde alınan yenilgiye rağmen "Kılıçdaroğlu Türkiye'de atılan her 2 oydan bir tanesini aldı" ifadesini kullandı.