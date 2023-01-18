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Yaşam
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İtfaiye ekipleri seferber oldu! Yaramaz kedi bakın nereye saklanmış

2023-01-18 09:05:27
İtfaiye ekipleri seferber oldu! Yaramaz kedi bakın nereye saklanmış

Hakkari Yüksekova'da yaramaz kedi, itfaiye ekiplerini seferber etti.

#1
Foto - İtfaiye ekipleri seferber oldu! Yaramaz kedi bakın nereye saklanmış

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir aracın alt kısmında sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

#2
Foto - İtfaiye ekipleri seferber oldu! Yaramaz kedi bakın nereye saklanmış

Edinilen bilgilere olay ilçenin Esenyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Öğlen saatlerinde bir aracın alt kısmında sıkışan kediyi fark eden çevredeki vatandaşlar hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi.

#3
Foto - İtfaiye ekipleri seferber oldu! Yaramaz kedi bakın nereye saklanmış

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu kurtararak veterinere teslim etti.

#4
Foto - İtfaiye ekipleri seferber oldu! Yaramaz kedi bakın nereye saklanmış

Mahalle sakinleri, kedinin kurtarmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.

#5
Foto - İtfaiye ekipleri seferber oldu! Yaramaz kedi bakın nereye saklanmış

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