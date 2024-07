Basra Körfezi'ndeki ülkelere dev para rezervlerini sağlayanın da petrol olduğuna işaret eden Muhammed, "Bu dönemlerde can damarı petrol ve enerjiydi. Şu an da ise yeni bir döneme giriyoruz, bu dönemde can damarı veri olacak petrol değil. Dolayısıyla veriyi elinde tutan kişi veya kurumlar, dünyaya hükmedecekler. Gelecekte sanayi ve ekonomik gelişiminin ölçüsü GB'lar olacak petrol varilleri değil. Bu yüzden veri, yeni yüzyılın petrolüdür." diye konuştu.