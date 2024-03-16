İşte pazarın en ucuz sebzesi

İlkadım ilçesinin en kalabalık halk pazarı olan Modern Pazarı'nda satışa sunulan ürünlerden sebzelerde en ucuzu kilosu 15 TL’den satılan pırasa olurken, en pahalı sebze ise geçen haftaya göre 30 TL daha ucuzlayan ve şu anda kilosu 120 TL olan kıl biber oldu. Meyve fiyatları ise 25 TL ile 70 TL arasında değişiyor.