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Ekonomi
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İşte pazarın en ucuz sebzesi

2024-03-16 21:34:02
İşte pazarın en ucuz sebzesi

Samsun’da halk pazarında en pahalı sebze kilosu 120 TL’den satılan kıl biber, en ucuz sebze ise kilosu 15 liradan satılan pırasa oldu.

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Foto - İşte pazarın en ucuz sebzesi

11 ayın sultanı Ramazan'da halk pazarlarında alışveriş hareketliliği hakim.

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Foto - İşte pazarın en ucuz sebzesi

İlkadım ilçesinin en kalabalık halk pazarı olan Modern Pazarı'nda satışa sunulan ürünlerden sebzelerde en ucuzu kilosu 15 TL’den satılan pırasa olurken, en pahalı sebze ise geçen haftaya göre 30 TL daha ucuzlayan ve şu anda kilosu 120 TL olan kıl biber oldu. Meyve fiyatları ise 25 TL ile 70 TL arasında değişiyor.

#3
Foto - İşte pazarın en ucuz sebzesi

Pazarda satışa sunulan sebzelerin ortalama fiyatı şöyle:

#4
Foto - İşte pazarın en ucuz sebzesi

Soğan kilo 15 TL, patates kilo 17,5 TL, karnabahar tane 10 TL, ıspanak baş 20 TL, domates kilo 35 TL, salata kilo 35 TL, patlıcan kilo 50 TL, dolmalık kabak kilo 25 TL, çarliston biber kilo 50 TL, kapya biber kilo 70 TL, kıl biber kilo 120 TL, pazı bağ 10 TL, havuç kilo 20 TL, kelem tane 30 TL, brokoli bağ 25 TL,

#5
Foto - İşte pazarın en ucuz sebzesi

marul bağ 30 TL, roka bağ 10 TL, kinzi bağ 15, taze soğan bağ 15 TL, maydanoz bağ 10 TL, dolmalık biber kilo 60 TL, Brüksel lahana kilo 50 TL ve pırasa kilo 15 TL.

#6
Foto - İşte pazarın en ucuz sebzesi

Satışa sunulan meyvelerde ise ortalama fiyatlar portakal kilo 25 TL, mandalina kilo 30 TL, muz kilo 50 TL, çilek kilo 70 TL, ayva, nar, armut 50 TL ve elma da 25 TL’den satışa sunuluyor.

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