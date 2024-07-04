2024-07-04 16:31:15 İşte Kütahya'nın en güzel sokağı
Yaz mevsimiyle birlikte çiçeklerle donatılan sokak dikkat çekiyor.
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Yaz mevsimiyle birlikte çiçeklerle donatılan sokak dikkat çekiyor.
Kütahya'da önceki yıllarda iş adamı Mehmet Büyükuğur tarafından peyzajı yaptırılan Merdivenli Sokak, bu yıl da belediye tarafından adeta çiçek bahçesine çevirdi.
Ali Paşa Mahallesi Merdivenli Sokak, yaz çiçekleri ile birlikte güzel bir görüntü oluşturdu. Mavi beyaz renklere de boyanan sokak, çayların içilip, koyu sohbetlerin yapıldığı mekan olarak biliniyor.
Sokak esnafları ve vatandaşlar, "Bilindiği gibi, Merdivenli Sokak Kütahya'nın müstesne mekanlarından.
Avrupa'da görmeye alışık olduğumuz böylesi bir çevre düzenlemesini Kütahya'da görmek bizleri mutlu ediyor.
Sokak her yıl iş insanı Mehmet Büyükuğur tarafından çiçekleri diktirilip çevre düzenlemesi yaptırılıyordu.
Bu yıl bu hizmeti Kütahya Belediyesi yaptı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve belediye çalışanlarına teşekkür ederiz" dediler.
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