  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin kamp yaptığı tesis İHA'larla korunuyordu! O takımı casus korkusu sardı

BMW öyle bir model tanıttı ki! 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşıyor! O otomobil ne zaman Türkiye’de yollara çıkacak?

Yaz sıcaklarıyla baş etmenin formülü

Eşeklerin dahi otlatılmadığı alana ekim yaptı! Sonuç şok etti, şimdi öğretmen maaşına 10 işçi çalıştırıyor

Su akışı tamamen durdu! İşte Tunca Nehri'nin korkutan son hali

Türkiye ile ilgili çok konuşulacak açıklama: Cumartesi gecesi ortalık karışacak

Aboubakar bakın ne yaptı! Beşiktaşlılar küplere binecek

İşte Kütahya'nın en güzel sokağı

Devasa çiftlikleri vardı! Ünlü yumurta markası iflas etti

Bari bugün yapma! Özgür Özel’den skandal Bozkurt işareti yorumu!

Yaşam
7
İşte Kütahya'nın en güzel sokağı

2024-07-04 16:31:15
İşte Kütahya'nın en güzel sokağı

Yaz mevsimiyle birlikte çiçeklerle donatılan sokak dikkat çekiyor.

#1
Foto - İşte Kütahya'nın en güzel sokağı

Kütahya'da önceki yıllarda iş adamı Mehmet Büyükuğur tarafından peyzajı yaptırılan Merdivenli Sokak, bu yıl da belediye tarafından adeta çiçek bahçesine çevirdi.

#2
Foto - İşte Kütahya'nın en güzel sokağı

Ali Paşa Mahallesi Merdivenli Sokak, yaz çiçekleri ile birlikte güzel bir görüntü oluşturdu. Mavi beyaz renklere de boyanan sokak, çayların içilip, koyu sohbetlerin yapıldığı mekan olarak biliniyor.

#3
Foto - İşte Kütahya'nın en güzel sokağı

Sokak esnafları ve vatandaşlar, "Bilindiği gibi, Merdivenli Sokak Kütahya'nın müstesne mekanlarından.

#4
Foto - İşte Kütahya'nın en güzel sokağı

Avrupa'da görmeye alışık olduğumuz böylesi bir çevre düzenlemesini Kütahya'da görmek bizleri mutlu ediyor.

#5
Foto - İşte Kütahya'nın en güzel sokağı

Sokak her yıl iş insanı Mehmet Büyükuğur tarafından çiçekleri diktirilip çevre düzenlemesi yaptırılıyordu.

#6
Foto - İşte Kütahya'nın en güzel sokağı

Bu yıl bu hizmeti Kütahya Belediyesi yaptı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve belediye çalışanlarına teşekkür ederiz" dediler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eşinden Sinan Ateş itirafı! ‘Şerefli akademisyen’ dediler darpçı çıktı
Gündem

Eşinden Sinan Ateş itirafı! ‘Şerefli akademisyen’ dediler darpçı çıktı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, suikast sonucu öldürülen kocası hakkında gündemi altüst edecek bir itirafta bu..
Türk Bayrağını yakan şerefsiz Suriye’den Türkiye’ye getirildi. Güçlü Devlet olmak budur
Gündem

Türk Bayrağını yakan şerefsiz Suriye’den Türkiye’ye getirildi. Güçlü Devlet olmak budur

Suriye’de Türk bayrağını yakan şerefsiz Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından derdest edilip Türkiye’ye getirildi. Ağlayarak ifade veren şerefs..
Konya’da bir polis memuru işte böyle duygulandırdı
Yerel

Konya’da bir polis memuru işte böyle duygulandırdı

Konya'da bir polis, çıkarken kapıdan düşen Türk Bayrağını öpüp yeniden astı.
Avukattan mahkeme gidişatını değiştirecek iddia
Gündem

Avukattan mahkeme gidişatını değiştirecek iddia

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davaya dün devam edildi. Tetikçi Eray Özyağcı'nın avukatı Zi..
'Önümüzdeki 24 saate dikkat' diyerek uyardı: Gemiler Türk sınırlarına girmek üzere

'Önümüzdeki 24 saate dikkat' diyerek uyardı: Gemiler Türk sınırlarına girmek üzere
Suriyeli kadına alçak teklif! Yıkım kararını kaldırmak için sapkın teklifte bulunan müdüre...
Yerel

Suriyeli kadına alçak teklif! Yıkım kararını kaldırmak için sapkın teklifte bulunan müdüre...

Antalya'da cinsel ilişki karşılığında iş yerinin yıkım kararını kaldırmaya yönelik Suriye uyruklu Faten E. adlı kadınla pazarlık görüntüleri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23