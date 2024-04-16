İşte devletin gücü! Naime nine: “Cumhurbaşkanım beni yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi”

Hatay'ın Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi Naime Yiğit, 60 yıl önce gelin olarak geldiği evi asrın felaketinde yıkıldı. Deprem, 20 torun sahibi yaşlı kadının sadece yuvasını değil hatıralarını da yıktı… Maddi imkansızlık yüzünden evini tekrar onaramayacağını bilen depremzede kadın canını kurtardığına bile sevinemedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köy evlerinin yapılması için talimat verdi. Muhalefet tarafından "Yapılamaz, imkansız" diye eleştirilen köy evleri TOKİ tarafından 9 ay gibi rekor bir süre de tamamlandı.