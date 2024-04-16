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İşte devletin gücü! Naime nine: "Cumhurbaşkanım beni yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi"

2024-04-16 08:04:17
İşte devletin gücü! Naime nine: “Cumhurbaşkanım beni yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi”

Hatay'da 60 yıl önce gelin olarak geldiği evi asrın felaketinde yıkılan 80 yaşındaki Naime Yiğit, yeni yuvasına kavuştu. Kullanılamaz hale gelen evinde anılarına geri dönen, yeni evinin kapılarını açan Naime nine, "Deprem sadece evimi değil anılarımı da yıkmıştı. Cumhurbaşkanımız, beni yıkılan 1 odalı evimden alıp saraya yerleştirdi. Böyle evi rüyamda görsem inanmazdım. Yeni yuvamda yeni anılar yaşayacağım" dedi.

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#1
Foto - İşte devletin gücü! Naime nine: "Cumhurbaşkanım beni yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi"

Hatay'ın Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi Naime Yiğit, 60 yıl önce gelin olarak geldiği evi asrın felaketinde yıkıldı. Deprem, 20 torun sahibi yaşlı kadının sadece yuvasını değil hatıralarını da yıktı… Maddi imkansızlık yüzünden evini tekrar onaramayacağını bilen depremzede kadın canını kurtardığına bile sevinemedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köy evlerinin yapılması için talimat verdi. Muhalefet tarafından "Yapılamaz, imkansız" diye eleştirilen köy evleri TOKİ tarafından 9 ay gibi rekor bir süre de tamamlandı.

#2
Foto - İşte devletin gücü! Naime nine: "Cumhurbaşkanım beni yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi"

Noter huzurun da çekilen kurayla yeni evlerine kavuşan depremzedeler arasında Naime teyzenin de adı vardı... Yeni yuvasına yerleşen yaşlı kadın, "Böyle bir evi rüyam da görsem inanmazdım. Cumhurbaşkanımız beni sokakta bırakmadı. Beni 1 odalı yıkılmış evden alıp saraya yerleştirdi. Erdoğan sayesinde sarayım da yeni anılar biriktireceğim. Evime girdiğim gün kurban kestim" diyerek duygularını anlattı.

#3
Foto - İşte devletin gücü! Naime nine: "Cumhurbaşkanım beni yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi"

60 YIL ÖNCE GELİN GELDİ Depremzedeler için yapılan 25 adet köy evi hak sahiplerine noter huzurunda yapılan kura çekimiyle teslim edildi. 9 ayda tamamlanan köy evlerinin anahtarları Babatorun sakinlerine verildi. Yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ailelerden biri de Naime Yiğit oldu.

#4
Foto - İşte devletin gücü! Naime nine: "Cumhurbaşkanım beni yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi"

Depremde 60 yıl önce gelin geldiği 2 katlı evi ağır hasar aldı. Bir süre oğlu Mehmet Yiğit'in evinde kalan Naime teyze, oturduğu evin bir kilometre ilerisine TOKİ tarafından yapılan köy evlerinin kura çekiminde yeni yuvasına kavuştu. 9 ay içinde "Sarayım" dediği evine yerleşen Naime Yiğit, zaman zaman terk etmek zorunda kaldığı eski evine gidip anılarını tazeliyor.

#5
Foto - İşte devletin gücü! Naime nine: "Cumhurbaşkanım beni yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi"

Gençliğinin geçtiği eski evine gözyaşları içinde bakan Naime teyze, oğlu Mehmet ile torunları Abdullah (13) ve İdo'ya (4) sarılıp sohbet ettikten sonra yeni evinin yolunu tuttu.

#6
Foto - İşte devletin gücü! Naime nine: "Cumhurbaşkanım beni yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi"

60 yıl önce gelin olarak gittiği evden ayrılmanın kendisi için çok zor olduğunu anlatan Naime teyze, "Gerçekten çok zor günler geçirdik. Depremde bir torunum ile kız kardeşimi kaybettim. Ama devletimiz bizi sokakta bırakmadı.

#7
Foto - İşte devletin gücü! Naime nine: "Cumhurbaşkanım beni yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi"

Kura çekildiğinde evimin çıktığını öğrendiğimde çok sevindim. 9 ay içinde evime yerleştim. Devletim bana eşyalı ev verdi. Eve girmeden önce kurban kestim. Çok geniş ve kullanışlı bir ev yapmışlar. Bahçesi var. Rüyamda görsem inanmazdım. Çocuklarım, torunlarım yanıma gelip gidiyor. Herkesin emeklerine sağlık.

#8
Foto - İşte devletin gücü! Naime nine: "Cumhurbaşkanım beni yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi"

En büyük teşekkürü ise Cumhurbaşkanıma ediyorum. Bizi 1 yıl içinde evlerimize yerleştireceğini söyledi. Bir yıl bile sürmedi 9 ay içinde sarayıma yerleştirdi. Allah başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

#9
Foto - İşte devletin gücü! Naime nine: "Cumhurbaşkanım beni yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi"

"İNKAR EDİYORSA YALAN SÖYLÜYOR" Annesi gibi evi ağır hasar alan 4 çocuk babası Mehmet Yiğit de yeni evine kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyor. TOKİ tarafından 2. Etap çalışmasının yapıldığı dile getiren Mehmet Yiğit, "Yine Babatorun Mahallesi'nde köy evlerimiz hızlı bir şekilde yapılıyor.

#10
Foto - İşte devletin gücü! Naime nine: "Cumhurbaşkanım beni yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi"

Yeni evimize kavuşmayı dört gözle bekliyoruz. Devletimiz bizi evsiz bırakmadı. Kim inkar ediyorsa yalan söylüyor" şeklinde konuştu.

#11
Foto - İşte devletin gücü! Naime nine: "Cumhurbaşkanım beni yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi"

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