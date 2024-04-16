2024-04-16 08:04:17 İşte devletin gücü! Naime nine: “Cumhurbaşkanım beni yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi”
Hatay'da 60 yıl önce gelin olarak geldiği evi asrın felaketinde yıkılan 80 yaşındaki Naime Yiğit, yeni yuvasına kavuştu. Kullanılamaz hale gelen evinde anılarına geri dönen, yeni evinin kapılarını açan Naime nine, "Deprem sadece evimi değil anılarımı da yıkmıştı. Cumhurbaşkanımız, beni yıkılan 1 odalı evimden alıp saraya yerleştirdi. Böyle evi rüyamda görsem inanmazdım. Yeni yuvamda yeni anılar yaşayacağım" dedi.