İstanbul'un hayalet yapısı: Zeytinburnu Stadyumu

2020 yılında davayı kazanan Zeytinburnu Belediyesi, Pertevniyal Valide Sultan Vakfı'nın da hissesi olması nedeniyle tapu kaydı yapılmadı. Devam eden davalar nedeniyle kaderine terk edilen stadın ne yapılacağı dair karar halen çıkmadı. 16 bin kişilik kapasiteye sahip stadın tribünlerinde artık taraftarlar yerine ağaçlar bulunuyor, çevresinin ise uyuşturucu bağımlıların meskeni haline geldiği iddia ediliyor. Stadın havadan çekilen görüntüleri son durumu gözler önüne serdi. Camları neredeyse tamamı kırık bir durumda olan stadın duvarlarında ise yakılan ateşlerin izleri göze çarpıyor.