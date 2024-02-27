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İstanbul'un hayalet yapısı: Zeytinburnu Stadyumu

2024-02-27 18:46:41
İstanbul'un hayalet yapısı: Zeytinburnu Stadyumu

İstanbul'da bulunan Zeytinburnu Stadyumu'nun akıbeti merak ediliyor.

#1
Foto - İstanbul'un hayalet yapısı: Zeytinburnu Stadyumu

Bir dönem Zeytinburnuspor'a ev sahipliği yapan Zeytinburnu Stadyumu, 20 yıldır atıl halde çürümeye terk edildi.

#2
Foto - İstanbul'un hayalet yapısı: Zeytinburnu Stadyumu

9 yıldır süren davalar nedeniyle bir türlü kullanılmayan tribünlerin kenarından metrelerce yükselen çalılar havadan çekilen görüntülere yansıdı.

#3
Foto - İstanbul'un hayalet yapısı: Zeytinburnu Stadyumu

İstanbul’da harabeye dönen yapılarından birisi olan Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'ndeki stat, yaklaşık 20 yıldır atıl bir şekilde duruyor. 42 bin metrekarelik arazi 2014 yılında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı'nda verildi. Bu kararın üzerine Zeytinburnu Belediyesi ise arazinin kendilerine verilmesi için karşı dava açtı.

#4
Foto - İstanbul'un hayalet yapısı: Zeytinburnu Stadyumu

2020 yılında davayı kazanan Zeytinburnu Belediyesi, Pertevniyal Valide Sultan Vakfı'nın da hissesi olması nedeniyle tapu kaydı yapılmadı. Devam eden davalar nedeniyle kaderine terk edilen stadın ne yapılacağı dair karar halen çıkmadı. 16 bin kişilik kapasiteye sahip stadın tribünlerinde artık taraftarlar yerine ağaçlar bulunuyor, çevresinin ise uyuşturucu bağımlıların meskeni haline geldiği iddia ediliyor. Stadın havadan çekilen görüntüleri son durumu gözler önüne serdi. Camları neredeyse tamamı kırık bir durumda olan stadın duvarlarında ise yakılan ateşlerin izleri göze çarpıyor.

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