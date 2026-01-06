İstanbul’da kış sessiz geçiyor! Barajlarda kırmızı alarm

İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından az da olsa yükselen barajlardaki doluluk oranları yeniden düşüşe geçti. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 18.94 olarak kayıtlara geçti. Bu değerin son 10 yılda Ocak ayında yapılan ölçümlerdeki en düşük değer olduğu belirtildi. Geçen yıl Ocak ayında İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 41.53, 2019 yılında ise yüzde 86.86 olarak ölçülmüştü. İstanbul’un barajlarında düşük doluluk oranları geçtiğimiz haftaki kar yağışlarının ardından hafif de olsa yükselişe geçmişti. Kar yağışlarından önce yüzde 17.88 olarak ölçülen doluluk oranları karların erimesinin ardından yüzde 18.94’e kadar yükselmişti. Ancak hava sıcaklıklarının lodosla son 3 gündür yükselmesinin ardından barajlardaki doluluk oranları yeniden düşmeye başladı. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul barajlarında ortalama doluluk oranı yüzde 18.91 olarak ölçüldü.