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Korona Virüs
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İstanbul’da kaç kişi koronavirüsü taşıyor? İstanbul’da kaç kişiye korona bulaştı

2020-05-15 09:48:46
İstanbul’da kaç kişi koronavirüsü taşıyor? İstanbul’da kaç kişiye korona bulaştı

Son dakika haberi: Türkiye koronavirüse karşı normalleşme sürecine girerken günlük koronavirüs vaka sayılarında düşüş devam etse de günlük yeni vakalarda binin altına düşemedik. Koronavirüsün Türkiye’de görelmesinden sonra önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan İstanbul için korkutan rakamları açıkladı. Peki İstanbul koronavirüs vaka sayısı kaç? İstanbul’da kaç kişi koronavirüsü taşıyor? İstanbul’da kaç kişiye korona bulaştı? İşte detaylar.

#1
Foto - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Mayıs günlük koronavirüs tablosuna bakılacak olunursa yapılan 34 bin 821 testten 1635'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 55 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 7 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 104 bin 30'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Mayıs günlük koronavirüs tablosuna bakılacak olunursa yapılan 34 bin 821 testten 1635'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 55 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 7 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 104 bin 30'a yükseldi.

#2
Foto - Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk canlı yayınında Türkiye'deki Covid-19 salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk canlı yayınında Türkiye'deki Covid-19 salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Salgını 5 evreye ayırdığını belirten Ceyhan, Türkiye'nin ilk iki evreyi geçtiğini söyledi.

Salgını 5 evreye ayırdığını belirten Ceyhan, Türkiye'nin ilk iki evreyi geçtiğini söyledi.

#4
Foto - Üçüncü evreyi ise tedbirlerin kalktığı zaman olarak niteleyen Ceyhan,

Üçüncü evreyi ise tedbirlerin kalktığı zaman olarak niteleyen Ceyhan, "Salgının en kritik noktası 3. evre. 4. evre olan kontrollü sosyal hayata geçene kadar ciddi problemler yaşayacağımız evre 3. evredir. Çünkü hiç bir tecrübemiz yok." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Prof. Dr. Ceyhan ayrıca,

Prof. Dr. Ceyhan ayrıca, "Türkiye'de 40 bin civarında tanı koyulmuş aktif virüs taşıyan insanımız var.

#6
Foto - Tanı koyulmamış virüs taşıyan insan sayımız bunun 10 katı bir seviyede yani 400 bin civarında.

Tanı koyulmamış virüs taşıyan insan sayımız bunun 10 katı bir seviyede yani 400 bin civarında." dedi.

#7
Foto - İstanbul’da kaç kişi koronavirüsü taşıyor?

İstanbul’da kaç kişi koronavirüsü taşıyor?

#8
Foto - Ceyhan, 400 bin virüs taşıyan insandan yola çıkarak yaptığı hesabın devamında ise şöyle konuştu:

Ceyhan, 400 bin virüs taşıyan insandan yola çıkarak yaptığı hesabın devamında ise şöyle konuştu: "Açıklanan vakaların yüzde 60'ı İstanbul'daydı, dolayısıyla bu hastalığının taşıyıcılarının 250 bini İstanbul'da.

#9
Foto - Bunu İstanbul nüfusuna böldüğümüz zaman her 100 kişiden 1 buçuğu bu virüsü bilmeden taşıyor.

Bunu İstanbul nüfusuna böldüğümüz zaman her 100 kişiden 1 buçuğu bu virüsü bilmeden taşıyor."

#10
Foto - AVM'deki 500 kişiden 7-8'i virüs taşıyor

AVM'deki 500 kişiden 7-8'i virüs taşıyor

#11
Foto -

"AVM'yi düşünürseniz, 500 kişi olsa en az 7-8 tanesi bu virüsü taşıyor ve taşıdığından haberi yok.

#12
Foto - Bir de maske takmamış, ya da maskeyi düzgün takmamışsa siz düzgün taksanız bile yüzde 30 koruyor.

Bir de maske takmamış, ya da maskeyi düzgün takmamışsa siz düzgün taksanız bile yüzde 30 koruyor."

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