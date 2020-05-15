2020-05-15 09:48:46 İstanbul’da kaç kişi koronavirüsü taşıyor? İstanbul’da kaç kişiye korona bulaştı
Son dakika haberi: Türkiye koronavirüse karşı normalleşme sürecine girerken günlük koronavirüs vaka sayılarında düşüş devam etse de günlük yeni vakalarda binin altına düşemedik. Koronavirüsün Türkiye’de görelmesinden sonra önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan İstanbul için korkutan rakamları açıkladı. Peki İstanbul koronavirüs vaka sayısı kaç? İstanbul’da kaç kişi koronavirüsü taşıyor? İstanbul’da kaç kişiye korona bulaştı? İşte detaylar.