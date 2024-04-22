İsrail’in çekildiği kentte toplu mezarlar bulundu! İşte dehşete düşüren görüntüler

İran, İHA'larla İsrail'i vurduğunda Arap ülkelerinin İsrail'in güvenliğinden endişe ettiğini söyleyen Filistinli anne, "Peki ya bizim çocuklarımız. Onlar için neden endişe etmiyorsunuz? Ben bir anneyim, benim yanan kalbimi de görün, duyun." diye feryat etti.