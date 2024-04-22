2024-04-22 14:05:00 İsrail’in çekildiği kentte toplu mezarlar bulundu! İşte dehşete düşüren görüntüler
İsrail ordusunun çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan toplu mezarlar, İsrail vahşetini gözler önüne serdi. Çok sayıda tamamen çürümüş, derisi ya da başı olmayan, yarım cesetler bulundu. Yakınlarını kaybeden Filistinli Abdullah Ebu Mustafa, "Geldiğimizde gördük ki, İsrail bizim defnettiğimiz yaklaşık 1000 şehidin hepsini kabirlerinden çıkarmış. Üzerlerindeki kıyafetleri değiştirmişler. Şehitlerin elbiselerinin üzerinde İsrail yıldızı gördük." dedi.