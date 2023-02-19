İsrail'de on binlerce kişi yedinci kez sokaklara döküldü

Önceki başbakan ve muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek Var) partisinin lideri Yair Lapid de gösterilere Netanya kentinde katıldı. Lapid, gösterilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Netanya'dayız çünkü çocuklarımız bizden bunu bekliyor. Çünkü bundan on, yirmi yıl sonra bir gün gelecek, 2023 kışında bize nerede olduğumuzu soracaklar ve biz de onlara burada olduğumuzu, vatanımız için savaştığımızı söyleyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.