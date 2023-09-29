İslam Memiş parayla para kazanmanın formülünü açıkladı: Resmen hazine bulacaksınız! Satın almak için…

Küresel ısınma ve ekonomik krizlerden kaynaklı problemler yüzünden dünyada hiçbir şeyin yerli yerinde olmadığına dikkat çeken Memiş konuşmalarına şöyle devam etti: “Avrupa'da, Türkiye'de aynı problem var. Küresel ısınmadan kaynaklı, ekonomik krizlerden kaynaklı dünyada hiçbir şey yerli yerinde değil. Parası olanında kafası karışık. Faize mi yatırsam, KKM'ye mi girsem, borsaya mı yatırsam, döviz mi alsam, altına mı yatırsam? Dünyada bütün şirketlerin yavaş yavaş iflaslarına şahit olacaksınız. Ons tarafındaki baskılanma 1874 dolar, belki aşağı yönlü kırılır ancak bu düşüşler kalıcı değil. Önümüzdeki ay Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının nasıl altın stoklarını artırdığını açıklayacak. Ons tarafındaki düşüşler merkez bankaları nedeniyle. Kriz patlayınca, altın satarak bunu aşmaya çalışacaklar. Dolar endeksindeki yükselişler kalıcı değil. Yatırımcıları ters köşeye yatırıyorlar. Kimse elindeki altını, gümüşü, euro'sunu, sterlininin satmasın. Rüzgar tersine döndüğünde 'keşke'lerle dolu sohbetler göreceksiniz. Ekimden sonra 'altın, gümüş alım fırsatı verir mi?' sorularını soracaklar. Zamanında ekeceksin, zamanında biçeceksin. Şu anda stok yapma zamanı, alma zamanı. Bu düşüşler büyük bir tufanın habercisi."