  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? İşte güncel rakamlar... Kar ve yağmurda hayat kurtaran yöntem: Otomobilinizin camına bunu sürün Siyonist hahamdan küstah tehdit: Erdoğan korkusu paniğe dönüştü İslam Memiş altına dair beklentilerini açıkladı! Rus İstihbaratı'ndan Tükiye'deki isimle ilgili şok sözler: Arkasında İngilizler var tam bir cübbeli deccal İflas etmişti! Baykar ayağa kaldırdı AK Partili Orhan Miroğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: Yüzbaşının köpeğine tekmil vermek zorunda kaldık Oyuncu Ufak Özkan'dan kötü haber! Durum bu kez ciddi Yarış yörüngeye taşındı! 200 bin uydu gönderecekler Şamil Tayyar zam müjdesini verdi: Emekliler rahata erecek
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
İslam Memiş altına dair beklentilerini açıkladı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İslam Memiş altına dair beklentilerini açıkladı!

Küresel krizler piyasaları etkiliyor. Altın haftaya sert bir yükselişle başladı. Gümüş altını da geçti. Peki altın ve gümüşte son durum ne? Yatırımcı ne yapmalı? CNN TÜRK ekibinden Ceren Meriç, Finans Analisti İslam Memiş’e sordu.

#1
Foto - İslam Memiş altına dair beklentilerini açıkladı!

ABD Merkez Bankası FED'e yönelik soruşturma ve jeopolitik gerginlikler piyasalara yansıdı, yatırımcının güvenli liman arayışı sürdü, altın ve gümüş haftanın ilk gününde rekor tazeledi.

#2
Foto - İslam Memiş altına dair beklentilerini açıkladı!

Finans Analisti İslam Memiş altındaki yükselişin devam etmesini beklediklerini ifade ederek, “Haftanın ilk işlem gününde altın ve gümüş fiyatları ciddi bir yükselişle haftaya başladı. Şu anda uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 597 dolar seviyesinde. Artık 4 bin 800 dolar seviyesinin önü açıldı. Yarın yılın ilk yarısında beklediğimiz rakamlar. Yine gram altın tarafında 6 bin 461 lira seviyesi var. Burada da artık 6 bin 500 lira seviyesinin üzerindeki rakamların önü açılmış oldu. Hem ons altın hem gram altın hem uluslararası piyasalarda hem yurtdışı piyasalarda değer artışlarına devam ediyor” dedi.

#3
Foto - İslam Memiş altına dair beklentilerini açıkladı!

Altın, güvenli liman olmaya devam ediyor. Haftaya yükselişle başladı. Hatta rekor seviyeye ulaştı. Peki altında yükseliş devam eder mi?

#4
Foto - İslam Memiş altına dair beklentilerini açıkladı!

İslam Memiş, “Dünyadaki gelen haber akışları, jeopolitik gerilimler olsun, siyasi gerilimler olsun burada destek görmeye devam ediyor. Yılın ilk yarısına kadar değerli metaller tarafında yılın ikinci yarısında küresel borsalarda ve kripto paralardaki yükseliş yönlü beklentimiz yine devam ediyor. Gümüş daha enteresan bir yükseliş gerçekleştirdi bugün. Ons tarafta 84 dolar seviyesinin üzerinde, gram gümüş tarafında 116 lira seviyesinin üzerinde yükselişler var. Çünkü altın-gümüş rasyosu 54 seviyesine kadar geri çekildi ve %5,5 civarında gümüş tarafında, gram tarafında ve ons tarafta sert yükselişler yaşandığını gözlemliyoruz. 2025 yılında zaman zaman dalgalı seyri yatırımcıyı tedirgin etmişti. 2026'da aslında daha istikrarlı diyebilir miyiz? Altın tarafında ve gümüş tarafında yılın ilk yarısına kadar zaten yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Sürpriz bir şey yok. Yukarıda 4.800-4.880 dolar seviyesi bekliyoruz. Gram altın tarafında hedefimiz 8.000 lira seviyesini yılın ilk yarısında bekliyoruz” diye konuştu.

#5
Foto - İslam Memiş altına dair beklentilerini açıkladı!

Gümüş 2025'te yüzde 200 kazandırdı, sert yükselişe devam ediyor.

#6
Foto - İslam Memiş altına dair beklentilerini açıkladı!

Memiş, “Şimdi gümüş altını geçti şu an. Yatırımcılar bu anlamda biraz kararsız kalabilirler. Ne yapmalı? 2026 yılında altın ve gümüş fiyatları 2025 yılında olduğu gibi 0'den fazla bir getiri beklemiyoruz. Ev alacaklar, araba alacaklar. Hazır bu yükselişleri bir şekilde yılın ilk yarısında değerlendirmesi lazım. Gümüş tarafında da çok dikkat etmek lazım. Gümüş ciddi bir köpük fiyatlama içinde geçiyor” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - İslam Memiş altına dair beklentilerini açıkladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu: Öldüğüne mi üzüleyim öğrendiklerime mi?
Gündem

Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu: Öldüğüne mi üzüleyim öğrendiklerime mi?

Sosyal medyada bir kişi, vefat eden eşini toprağa verdikten sonra incelediği telefonundaki mesajları ve yazışmaları görünce şoke oldu. Başın..
Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler
Gündem

Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler

Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunların perde arkası bir bir deşifre olmaya devam ediyor. Doç. Dr. Ahmet Kavlak, katıldığı programda Türkiy..
Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!
Gündem

Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yerel yönetimlerdeki beceriksizliğini bahanelerle örtmeye çalışan CHP zihniyetine ve Genel Başkan Özgür Özel’e ..
İP’li milliyetçiler, ortaklarınız yine "barış" istismarı yapıyor
Gündem

İP’li milliyetçiler, ortaklarınız yine “barış” istismarı yapıyor

Ali Karahasanoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığı "Terörsüz Türkiye" sürecinde sessizliğe gömülen "Barış Akademisyenleri" korosunu..
İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu?
Gündem

İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu?

İran sokaklarında kaydedilen ve sosyal medyada infiale neden olan görüntülerde, ellerinde İsrail bayraklarıyla dans eden bir grup, görenlere..
"Amerikan Barışı" bitti! "Kendi ordumuzu kuralım"
Dünya

"Amerikan Barışı" bitti! "Kendi ordumuzu kuralım"

"Pax Americana (Amerikan barışı) dönemi sona erdi" diyen Avrupa Birliği Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, dikk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23