İslam Memiş altına dair beklentilerini açıkladı!

İslam Memiş, “Dünyadaki gelen haber akışları, jeopolitik gerilimler olsun, siyasi gerilimler olsun burada destek görmeye devam ediyor. Yılın ilk yarısına kadar değerli metaller tarafında yılın ikinci yarısında küresel borsalarda ve kripto paralardaki yükseliş yönlü beklentimiz yine devam ediyor. Gümüş daha enteresan bir yükseliş gerçekleştirdi bugün. Ons tarafta 84 dolar seviyesinin üzerinde, gram gümüş tarafında 116 lira seviyesinin üzerinde yükselişler var. Çünkü altın-gümüş rasyosu 54 seviyesine kadar geri çekildi ve %5,5 civarında gümüş tarafında, gram tarafında ve ons tarafta sert yükselişler yaşandığını gözlemliyoruz. 2025 yılında zaman zaman dalgalı seyri yatırımcıyı tedirgin etmişti. 2026'da aslında daha istikrarlı diyebilir miyiz? Altın tarafında ve gümüş tarafında yılın ilk yarısına kadar zaten yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Sürpriz bir şey yok. Yukarıda 4.800-4.880 dolar seviyesi bekliyoruz. Gram altın tarafında hedefimiz 8.000 lira seviyesini yılın ilk yarısında bekliyoruz” diye konuştu.