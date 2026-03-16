Türkiye hava savunma sistemini aktif etti! Yeni füzenin menzili açıklandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Türkiye'nin hava savunma sistemlerini aktif ettiğini belirterek yeni hipersonik füzenin menzilini açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Başkent Kulisin’e konuştu. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet'e önemli açıklamalar yaptı.
Türkiye'nin etrafındaki tehlikeye dikkat çeken Kacır, savunma sanayinin önemini bir kez daha vurguladı. Kacır, “Ülkemizin çevresinin ateş çemberine dönüştüğünü gösteriyor” dedi. Savaşlarda oyun değiştirici olan İHA meselesine değinen Bakan Kacır, “Türkiye insansız hava araçları konusunda şu anda dünyada en ileri tecrübeye sahip ülkedir” mesajını verdi.
Bakan Mehmet Fatih Kacır, Çelik Kubbe'yle ilgili son durumu da paylaştı. “Çelik Kubbe aktif mi?” mi sorusuna net yanıt veren Kacır, "Çelik Kubbe tabii bir sistemler sistemi. 2025 yılında Çelik Kubbe'nin ilk 100 sistemi silahlı kuvvetlerimizin envanterine kazandırıldı. Yani teslim edilen, envantere alınan hava savunma sistemlerimizin tamamı aktif. Ama tabii burada sayıyı artırmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.
Türkiye'nin füze üretimi kapasitesine dikkatleri çeken Bakan Kacır, hedefin 2 bin kilometre menzilli hipersonik füze olduğunu kaydetti.
Kacır, “Türkiye, füze üretimi konusunda çok ileri düzeyde kabiliyet geliştirdi. Burada tabii en ileri ürünümüz şu anda TAYFUN. Hipersonik balistik füzemiz ve Türkiye'nin 2000 kilometre menzilli bir füze programı var. Burada da ileri bir düzeye geldik. Tayfun'un halihazırda seri üretimi de yapılıyor.” açıklamasında bulundu.
“Yeni nesil milli savaş uçağımız KAAN ne zaman envantere girecek?” sorusunu ise Bakan Fatih Kacır tarih vererek yanıtladı. Kacır, “Ama tabii KAAN bütün bunların üzerinde 5. nesil savaş uçağı olarak en kritik projemiz. Hedef 2028'de KAAN'ın ilk teslimatlarının yapılması." dedi. Bakan Kacır, Türkiye'nin, yapay zekada geri kalmadığını da sözlerine ekledi.
