Türk savunma devi Otokar'a ceza üstüne ceza yağıyordu: Apar topar durdurma kararı alındı
Türkiye hava savunma sistemini aktif etti! Yeni füzenin menzili açıklandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Türkiye'nin hava savunma sistemlerini aktif ettiğini belirterek yeni hipersonik füzenin menzilini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Başkent Kulisin’e konuştu. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet'e önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin etrafındaki tehlikeye dikkat çeken Kacır, savunma sanayinin önemini bir kez daha vurguladı. Kacır, “Ülkemizin çevresinin ateş çemberine dönüştüğünü gösteriyor” dedi. Savaşlarda oyun değiştirici olan İHA meselesine değinen Bakan Kacır, “Türkiye insansız hava araçları konusunda şu anda dünyada en ileri tecrübeye sahip ülkedir” mesajını verdi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Çelik Kubbe'yle ilgili son durumu da paylaştı. “Çelik Kubbe aktif mi?” mi sorusuna net yanıt veren Kacır, "Çelik Kubbe tabii bir sistemler sistemi. 2025 yılında Çelik Kubbe'nin ilk 100 sistemi silahlı kuvvetlerimizin envanterine kazandırıldı. Yani teslim edilen, envantere alınan hava savunma sistemlerimizin tamamı aktif. Ama tabii burada sayıyı artırmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin füze üretimi kapasitesine dikkatleri çeken Bakan Kacır, hedefin 2 bin kilometre menzilli hipersonik füze olduğunu kaydetti.

Kacır, “Türkiye, füze üretimi konusunda çok ileri düzeyde kabiliyet geliştirdi. Burada tabii en ileri ürünümüz şu anda TAYFUN. Hipersonik balistik füzemiz ve Türkiye'nin 2000 kilometre menzilli bir füze programı var. Burada da ileri bir düzeye geldik. Tayfun'un halihazırda seri üretimi de yapılıyor.” açıklamasında bulundu.

“Yeni nesil milli savaş uçağımız KAAN ne zaman envantere girecek?” sorusunu ise Bakan Fatih Kacır tarih vererek yanıtladı. Kacır, “Ama tabii KAAN bütün bunların üzerinde 5. nesil savaş uçağı olarak en kritik projemiz. Hedef 2028'de KAAN'ın ilk teslimatlarının yapılması." dedi. Bakan Kacır, Türkiye'nin, yapay zekada geri kalmadığını da sözlerine ekledi.

kıtalararası füzeler lazım 2.000 nedir ya gülerler
Kararı duyurdular: UEFA dev maçı iptal etti!
Dünya

Kararı duyurdular: UEFA dev maçı iptal etti!

UEFA, Arjantin ile İspanya arasında 27 Mart'ta Katar'da oynanması planlanan "Finalissima" maçının güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini açı..
ABD'den son dakika açıklaması: İşte İran saldırılarının biteceği tarih!
Dünya

ABD'den son dakika açıklaması: İşte İran saldırılarının biteceği tarih!

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran'a yönelik saldırıların ne zaman biteceği yönündeki sorulara, ''Bu çatışmanın önümüzdeki birkaç hafta iç..
Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!
Gündem

Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!

Siyonist işgal rejiminin sözde yöneticileri hakkındaki iddialar her geçen gün daha da netlik kazanıyor. Sosyal medyadaki teknik analizler ve..
İsrail'den "Netanyahu öldü" iddiası hakkında açıklama
Dünya

İsrail'den "Netanyahu öldü" iddiası hakkında açıklama

İsrail, Netanyahu’nun İran’ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

Arap ülkelerinden ortak İsrail bildirisi!
Dünya

Arap ülkelerinden ortak İsrail bildirisi!

Arap Birliği, İsrail’in uluslararası yardım kuruluşlarının lisanslarını iptal etmesini "insani bir felaket" olarak nitelendirerek dünyaya "İ..
İran’dan ABD’ye son ihtar: "Bölgedeki tüm tesisleri boşaltın!"
Dünya

İran’dan ABD’ye son ihtar: "Bölgedeki tüm tesisleri boşaltın!"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), sivil fabrikaların hedef alınmasına misilleme olarak ABD’ye bölgedeki tüm sanayi tesislerini tahliye e..
