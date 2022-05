Intel, yeni işlemcilerinin oyun performansı ile ilgili de istatistik verdi. Buna göre Intel Core i9-12900HX, NVIDIA GeForce RTX3080 Ti GPU ve 64 GB DDR5 RAM ile kullanıldığında; Far Cry 6'da 128 fps'ye kadar, Forza Horizon 5'te 149 fps'ye kadar, Hitman 3: Dartmoore'da 151 fps'ye kadar, The Riftbreaker'da 142 fps'ye kadar, Tom Clancy's Rainbow Six Siege'de ise 472 fps'ye kadar destek verebiliyor.