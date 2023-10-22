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İncirlik Üssü önünde ABD'ye büyük öfke

2023-10-22 20:42:27
İncirlik Üssü önünde ABD'ye büyük öfke

Özgür-Der Adana İncirlik Üssü önünde Filistin’deki katliamlara destek veren ABD'yi protesto etti. İncirlik Üssünün ABD’nin geçmiş dönem katliamları için kullanıldığı da hatırlatıldı.

#1
Foto - İncirlik Üssü önünde ABD'ye büyük öfke

Özgür-Der Adana’da yer alan İncirlik Üssü önünde son günlerde siyonist çetenin Filistin’de gerçekleştirdiği katliamlara destek sunan ABD’yi protesto etti.

#2
Foto - İncirlik Üssü önünde ABD'ye büyük öfke

Adana’da genel istişare programı için bir araya gelen Türkiye’nin birçok yerinden şube ve kardeş kuruluş temsilcileri Asri Mezarlığı önünde bir araya gelerek buradan İncirlik Üssüne konvoy düzenledi.

#3
Foto - İncirlik Üssü önünde ABD'ye büyük öfke

Eylemde “Çocuk Katili Siyonist İsrail, Döktüğün Kanda Boğulacaksın!”, “Katil İsrail, Katil ABD!” yazılı pankartlar ile “Siyonist Elçilik Kapatılsın!”, “Kara Savaşından Korkan Siyonist Çete Hastane Katliamı Yapıyor!”, “Çocuk Katili İsrail Suç Ortağı ABD!” ve “İşgalciler Kaybedecek Direnenler Kazanacak!’ yazılı dövizler taşındı.

#4
Foto - İncirlik Üssü önünde ABD'ye büyük öfke

Protesto sırasında “Yaşasın Ümmet Dayanışması!”, “Katil ABD Ortadoğu’dan Defol!”, “Katil İsrail Filistin’den Defol!”, “Adana’dan Gazze’ye Direnişe Bin Selam!”, “İşbirlikçi Hainler Hesap Verecek!” sloganları atıldı.Eylemde konuşan Hakan Yalınız, İncirlik Üssünün ABD’nin geçmiş dönem katliamları için kullanıldığını hatırlatarak, ABD ve diğer işbirlikçilerin İsrail’e her türlü desteğine rağmen siyonist çetenin kendisini kurtaramayacağını söyledi.Gazze halkının kendisine uyarı yapılmasına rağmen bölgeyi terk etmediğini aktaran Yalınız, “Bombalamalardan korkmayan Müslümanlar ölümü göze alıp izzetlerini koruyorlar.” diye konuştu. 

#5
Foto - İncirlik Üssü önünde ABD'ye büyük öfke

Gazze sürecinde modern zaman ahlaksızlığının iliklere kadar hissedildiğini ifade eden Özgür-Der Batman Şube Başkanı Şefik Sevim, savaş bölgesinden gelen görüntülerin işgalci çetenin zalimliğini gösterdiğini söyledi. Gazze’nin ve Filistin’in Müslümanlar için bir sembol olduğunu anlatan Sevim, bu bölgenin korunmasının bir görev olduğunun altını çizdi.

#6
Foto - İncirlik Üssü önünde ABD'ye büyük öfke

Sevim Kudüs’ün, Gazze’nin, Halep’in, Mogadişu’nun ve diğer yetim İslam beldelerinin Müslümanların yüreklerinde birer yer kapladığını belirterek konuşmasını bitirdi.Özgün-Der Başkanı Hamza Akdeniz ise Filistin meselesinin yalnızca Filistinlilerin değil tüm Müslümanların sorunu olduğunu vurgulayarak, vatandaşların ellerinden protesto etmekten başka bir şey gelmezken Müslüman ülke liderlerinin kınama dışında adımlar atması gerektiğini anlattı.

#7
Foto - İncirlik Üssü önünde ABD'ye büyük öfke

Akdeniz, Aksa’nın ilk kıble olduğunu hatırlatarak, şu şiiri seslendirdi:“Çevresini mübarek kılan Rabbimiz şahit olsun ki, Mescid-i Aksa’dan asla vazgeçmeyeceğiz.Aksa, mukaddesimiz, tarihimiz ve geleceğimizdir bizim.

#8
Foto - İncirlik Üssü önünde ABD'ye büyük öfke

 Peygamberlerin emaneti, onurumuz, kanımız, canımızdır bizim.Onu kuşatan gök ve yer şahit olsun ki tek bir vücut olarak dikileceğiz.

#9
Foto - İncirlik Üssü önünde ABD'ye büyük öfke

 Ve kurşunla kaynatılmış binalar gibi saf saf dizileceğiz. 

#10
Foto - İncirlik Üssü önünde ABD'ye büyük öfke

Mübarek mescidimize, tarihimize ve geleceğimize el uzatanlara asla izin vermeyeceğiz.“İHH Adana Şube Başkanı Mahmut Eraslan, İsrail terör örgütünün ABD’nin şımarık çocuğu olduğunu belirterek, işgal çetesinin Hamas bahanesiyle sivillere saldırdığını kaydetti.Buna rağmen Batı’nın üç maymunu oynadığını söyleyen Eraslan, bölgedeki Arap liderlerin de kukla olduğunu ifade etti.

#11
Foto - İncirlik Üssü önünde ABD'ye büyük öfke

Eraslan sosyal medya ve boykot gibi  önemli bir araç olduğunu belirterek, bu silahın dikkatlice kullanılmasının önemini hatırlattı.

#12
Foto - İncirlik Üssü önünde ABD'ye büyük öfke

Haksöz Dergisi Yazarı Hamza Türkmen, Aksa Tufanı operasyonunun uzun yıllardır Müslümanların kanayan yarası olan Kudüs ve Filistin meselesinin bir sonucu olduğunu hatırlatarak, işgale direnen Gazze’nin salih kullarının bölgeyi özgürleştirmek için bu adımı attığını söyledi.

#13
Foto - İncirlik Üssü önünde ABD'ye büyük öfke

Bu operasyonun siyonistlerin kalbine korku saldığını belirten Türkmen, ABD’nin İsrail’e verdiği nükleer silaha varan desteklerin açık bir cinayet olduğunun altını çizdi.Türkmen “Hamas’a küresel kapitalist medya ve içimizdeki işbirlikçiler hala terörist diyor. Terörist kimdir? Kiliseleri bile bombalayan, insanların suyunu elektriğini kesen terörist değil mi?” ifadelerini kullandı.

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