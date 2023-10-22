İncirlik Üssü önünde ABD'ye büyük öfke

Protesto sırasında “Yaşasın Ümmet Dayanışması!”, “Katil ABD Ortadoğu’dan Defol!”, “Katil İsrail Filistin’den Defol!”, “Adana’dan Gazze’ye Direnişe Bin Selam!”, “İşbirlikçi Hainler Hesap Verecek!” sloganları atıldı.Eylemde konuşan Hakan Yalınız, İncirlik Üssünün ABD’nin geçmiş dönem katliamları için kullanıldığını hatırlatarak, ABD ve diğer işbirlikçilerin İsrail’e her türlü desteğine rağmen siyonist çetenin kendisini kurtaramayacağını söyledi.Gazze halkının kendisine uyarı yapılmasına rağmen bölgeyi terk etmediğini aktaran Yalınız, “Bombalamalardan korkmayan Müslümanlar ölümü göze alıp izzetlerini koruyorlar.” diye konuştu.