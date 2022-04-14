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Hayat-Aktüel
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İlkbaharda kayak keyfi sürüyor

2022-04-14 16:16:48
İlkbaharda kayak keyfi sürüyor

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'teki kayak merkezinde ziyaretçiler, ilkbaharda kayak yapma imkanı buluyor.

#1
Foto - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, yerli ve yabancı kayak ve snowboard tutkunlarını ağırlıyor. Kayakseverler, merkezdeki dört farklı kapıda toplam 112 kilometre uzunluğa ulaşan farklı eğimdeki 41 pistte kayak yaptı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, yerli ve yabancı kayak ve snowboard tutkunlarını ağırlıyor. Kayakseverler, merkezdeki dört farklı kapıda toplam 112 kilometre uzunluğa ulaşan farklı eğimdeki 41 pistte kayak yaptı.

#2
Foto - Doğası ve modern tesisleriyle dikkati çeken, siyah, kırmızı ve mavi kategorilerde zorluk derecelerine sahip pistlerde hafta sonları gece kayağı da yapılıyor.

Doğası ve modern tesisleriyle dikkati çeken, siyah, kırmızı ve mavi kategorilerde zorluk derecelerine sahip pistlerde hafta sonları gece kayağı da yapılıyor.

#3
Foto - Diğer yandan pistlerde kar kalınlığı 130 santimetre ölçüldü.

Diğer yandan pistlerde kar kalınlığı 130 santimetre ölçüldü.

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