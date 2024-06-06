Gördüğünüz ilk nesne kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor! Siz ilk önce neyi gördünüz?

Optik illüzyon içeren kişilik testlerinden biri ile daha karşınızdayız. Bu gibi resimlerde birden fazla görsel iç içe geçmiş halde bulunur. Her biri farklı bir alt metin içeren görsellerden ilk dikkat ettiğiniz ise kişilik özelliklerinize dair bazı bilgilerin açığa çıkarılmasını sağlıyor. Psikolojik kişilik analizlerinde kullanılan bu resimler ile farklı karakter özellikleri ve davranış biçimleri açığa çıkarılıyor. Resimdeki görsellerden beynimiz kendine en yakın hissettiğini resmin merkezine alıyor ve onu görmeyi tercih ediyor. Beynimiz kendi kişilik özelliklerinize en yakın olan nesneyi bu şekilde bize daha net olarak gösteriyor. Gündelik davranışlarımızdan genel kişiliğimize kadar pek çok duygu durum bütünlüğümüzü etkileyen bu kişilik özelliklerimize dair bazı bilgileri optik illüzyonlu kişilik testleri sayesinde açığa çıkarabiliriz. Bu resimde kaval çalan adam, bir kadın ve bir adam görselleri iç içe geçmiş halde karşımıza çıkıyor. Peki ya siz ilk bakışta ne gördünüz?