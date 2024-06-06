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Yaşam
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Gördüğünüz ilk nesne kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor! Siz ilk önce neyi gördünüz?

2024-06-06 14:38:09
Gördüğünüz ilk nesne kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor! Siz ilk önce neyi gördünüz?

Optik illüzyonlu görseller kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Özellikle birden fazla nesnenin iç içe girdiği görsellerde ilk dikkat ettiğiniz kişilik özelliklerinizi açığa çıkarıyor.

#1
Foto - Gördüğünüz ilk nesne kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor! Siz ilk önce neyi gördünüz?

Optik illüzyon içeren kişilik testlerinden biri ile daha karşınızdayız. Bu gibi resimlerde birden fazla görsel iç içe geçmiş halde bulunur. Her biri farklı bir alt metin içeren görsellerden ilk dikkat ettiğiniz ise kişilik özelliklerinize dair bazı bilgilerin açığa çıkarılmasını sağlıyor. Psikolojik kişilik analizlerinde kullanılan bu resimler ile farklı karakter özellikleri ve davranış biçimleri açığa çıkarılıyor. Resimdeki görsellerden beynimiz kendine en yakın hissettiğini resmin merkezine alıyor ve onu görmeyi tercih ediyor. Beynimiz kendi kişilik özelliklerinize en yakın olan nesneyi bu şekilde bize daha net olarak gösteriyor. Gündelik davranışlarımızdan genel kişiliğimize kadar pek çok duygu durum bütünlüğümüzü etkileyen bu kişilik özelliklerimize dair bazı bilgileri optik illüzyonlu kişilik testleri sayesinde açığa çıkarabiliriz. Bu resimde kaval çalan adam, bir kadın ve bir adam görselleri iç içe geçmiş halde karşımıza çıkıyor. Peki ya siz ilk bakışta ne gördünüz?

#2
Foto - Gördüğünüz ilk nesne kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor! Siz ilk önce neyi gördünüz?

İşte resimde ilk dikkat ettiğiniz nesneye göre kişiliğiniz: Kadın: Eğer resme ilk baktığınızda bir kadın gördüyseniz bu demektir ki sizler daha içine kapanık ve sakin kişilersiniz. Kendinizi her an herkesin yanında rahat hissetmediğiniz için çoğu zaman kalabalık ortamlarda bulunmayı tercih etmiyorsunuz. Ancak sevdiğiniz kişilerin yanında gerçekten oldukça eğlenceli ve sosyal kişilere dönüşüyorsunuz. Sizlerin yalnız olma sebebi aslında farkında olmasanız da diğer insanlar ile her zaman muhatap olmak istememenizden kaynaklanıyor. Sizler mutlu bir yalnızlığı tercihe den kişilersiniz.

#3
Foto - Gördüğünüz ilk nesne kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor! Siz ilk önce neyi gördünüz?

Adam: Eğer resme ilk baktığınızda bir adam gördüyseniz bu demekti ki sizler gözlemci ve suskun kişilersiniz. Çoğu zaman olayları dışarıdan gözlemlemeyi ve karmaşanın dışında kalmayı tercih ediyorsunuz. Çevrenizde yaşanan olayların tamamen farkında olsanız da geçmiş tecrübelerinizi düşünerek kimsenin işiyle alakadar olmamayı seçiyorsunuz. Ancak gerçekten sevdiğiniz kişiler söz konusu olduğunda kendinizi olayların merkezine atmaktan da asla geri durmuyorsunuz. Doğaya ve sakinliğe karşı bir sempatiniz var ve vaktinizi de genellikle huzur verici aktiviteler ile doldurmayı seviyorsunuz. Sizlerin yalnız kalma sebebiniz ise kendinizi yormak ve yeniden yılmak istememeniz.

#4
Foto - Gördüğünüz ilk nesne kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor! Siz ilk önce neyi gördünüz?

Kaval çalan adam: Eğer resme ilk baktığınızda kaval çalan bir adam gördüyseniz bu sizin daha sosyal kişiler olduğunuzu gösteriyor. Kalabalık ortamların vazgeçilmez ismi olsanız da tanıştığınız herkesle arkadaş olmayı tercih ediyorsunuz. Mükemmeliyetçi bir yapınız var ve bu nedenle gerçekten mükemmel kişiyi bulana kadar hayatınıza biri almamayı seçiyorsunuz. Bu mükemmeliyetçilik gündelik hayatınızı ve iş hayatınıza da yansıyor. İş yerinde aldığınız sorumlulukları eksiksiz ve mükemmel bir uyum içerisinde yerine getiriyorsunuz. Kusurlara asla tahammülünüz yok. Kaynak: Haber Global

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