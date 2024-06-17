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Yaşam
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İklim krizinin en net örneği: Mışko Gölü

2024-06-17 16:57:31
İklim krizinin en net örneği: Mışko Gölü

Tüm dünya küresel iklim kriziyle mücadele ediyor. Kars’ta bulunan Mışko Gölü dünden bugüne değişimiyle dikkatleri çekiyor.

#1
Foto - İklim krizinin en net örneği: Mışko Gölü

Çölleşme tehdidinin yol açtığı sorunlara dikkati çekmek için 1994'ten bu yana her 17 Haziran, Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" olarak anılıyor.

#2
Foto - İklim krizinin en net örneği: Mışko Gölü

Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü, çölleşme, arazi bozulması ve kuraklıkla bağlantılı konularda kamu bilincini artırmayı hedefliyor.

#3
Foto - İklim krizinin en net örneği: Mışko Gölü

Kars’ta 2 bin 254 rakımdaki Yahni Dağı eteklerinde bulunan Mışko Gölü ve göl çevresi, geniş mera ve ekosistem zenginliği dolasıyla bir çok köyün yaylasına ev sahipliği yapıyor.

#4
Foto - İklim krizinin en net örneği: Mışko Gölü

Sulak alan bakımınından zengin olan bölgede şimdilerdeyse kuraklık hakim olmaya başladı. Kuruyan gölün zemininde yükselen otlarla yaylacıların hayvanları otlamaya başladı.

#5
Foto - İklim krizinin en net örneği: Mışko Gölü

Mışko Gölü'nde, şimdilerde ise kıyılarda çamur alanlar kaldı.

#6
Foto - İklim krizinin en net örneği: Mışko Gölü

#7
Foto - İklim krizinin en net örneği: Mışko Gölü

#8
Foto - İklim krizinin en net örneği: Mışko Gölü

#9
Foto - İklim krizinin en net örneği: Mışko Gölü

#10
Foto - İklim krizinin en net örneği: Mışko Gölü

#11
Foto - İklim krizinin en net örneği: Mışko Gölü

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