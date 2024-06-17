2024-06-17 16:57:31 İklim krizinin en net örneği: Mışko Gölü
Tüm dünya küresel iklim kriziyle mücadele ediyor. Kars’ta bulunan Mışko Gölü dünden bugüne değişimiyle dikkatleri çekiyor.
Tüm dünya küresel iklim kriziyle mücadele ediyor. Kars’ta bulunan Mışko Gölü dünden bugüne değişimiyle dikkatleri çekiyor.
Çölleşme tehdidinin yol açtığı sorunlara dikkati çekmek için 1994'ten bu yana her 17 Haziran, Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" olarak anılıyor.
Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü, çölleşme, arazi bozulması ve kuraklıkla bağlantılı konularda kamu bilincini artırmayı hedefliyor.
Kars’ta 2 bin 254 rakımdaki Yahni Dağı eteklerinde bulunan Mışko Gölü ve göl çevresi, geniş mera ve ekosistem zenginliği dolasıyla bir çok köyün yaylasına ev sahipliği yapıyor.
Sulak alan bakımınından zengin olan bölgede şimdilerdeyse kuraklık hakim olmaya başladı. Kuruyan gölün zemininde yükselen otlarla yaylacıların hayvanları otlamaya başladı.
Mışko Gölü'nde, şimdilerde ise kıyılarda çamur alanlar kaldı.
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