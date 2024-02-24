İbreyi tersine çeviren tablo! Türk doktorları izlemek için sıraya giriyorlar

“Ülkemizde çok az sayılı merkezde yapılıyor, İstanbul’da ilk başlatan merkezlerden bir tanesiyiz. Bu nedenle ülkemizden, yurt dışından olsun ki bugün de yine yurtdışından gelen bir meslektaşımız ameliyatımızı izledi, eğitimini aldı. Çok ciddi bir ilgi var, bu konuda akademik bilimsel çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Uluslararası düzeyde, iyi bir dergide bu konuda bilimsel çalışmamızı da yayınladık. Bu yöntemin diğer yöntemler kadar etkili olduğunu, yan etkilerinin, komplikasyonlarının neredeyse hiç olmadığını göstermiş olduk. Önümüzdeki 10 yıla ciddi şekilde damga vuracak bir yöntem olacağını düşünüyorum. Yöntem, yoğun olarak İtalya, ABD, İspanya’da yapılıyor. Avrupa’da birkaç merkezde daha yapılıyor, oralarda da yaygınlaşma aşamasında diyebilirim. Yaklaşık 20-30 yıl önce bizim hocalarımız hep Avrupa, ABD gibi bu tür yerlere giderek çeşitli sıkıntılarla karşılaşırken, artık bunu gururla şahsım, hastanemiz adına da söyleyebilirim ki Avrupa’dan, Orta Doğu’dan, Uzak Doğu, ABD, İngiltere’den olsun çok sayıda ülkeden meslektaşlarımız bu tarz yeni yöntemler sayesinde artık bize gelmek için sıraya girmeye başladılar. Hastanemizin teknolojik alt yapısı çok iyi, gelen hekimler çok memnun oluyorlar, umarız onlar da kendi vatandaşlarına bizler sayesinde faydalı olurlar”