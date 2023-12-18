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İbn-i Sina bin yıl önce sağlıklı yaşamanın şifresini vermiş! İşte yapmanız gerekenler ve her şey

2023-12-18 17:16:18
İbn-i Sina bin yıl önce sağlıklı yaşamanın şifresini vermiş! İşte yapmanız gerekenler ve her şey

Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve becerinin çeşitli alanlarında seçkinleşmiş olan İbn-i Sinâ’nın, insanlığa sağlık hakkın verdiği öğütler hala güncelliğini koruyor. İbn-i Sina’nın eserleri ve öğütleri arasında en çok arasında özellikle kalp-damar sistemi ile ilgili olanlar dikkat çekmektedir. İşte İbn-i Sina’nın sağlık hakkında verdiği mucizevi öğütler.

#1
Foto - İbn-i Sina bin yıl önce sağlıklı yaşamanın şifresini vermiş! İşte yapmanız gerekenler ve her şey

“Böbreklerde şiddetli ağrı meydana gelir ve hastanın idrar kabında kum kalırsa böbreklerde oluşmuş taşlardan dolayıdır. Hastaya şu ilaclardan biri verilir: Kabuksuz karpuz çekirdeği veya çekilmiş üzüm çekirdeği veya kereviz ve anason çekirdeği verilir.

#2
Foto - İbn-i Sina bin yıl önce sağlıklı yaşamanın şifresini vermiş! İşte yapmanız gerekenler ve her şey

Diken çekildiği, gül çekirdeği, gül, hatmi tohumu, molehiya tohumu birer dirhem ağırlığında öğütülür, taze, mayhoş meşrubatla ezilerek içilir. Ağır yemekler ve süt ürünlerinden men edilir, acı badem yağı ile siyah nohut yedirilir.”

#3
Foto - İbn-i Sina bin yıl önce sağlıklı yaşamanın şifresini vermiş! İşte yapmanız gerekenler ve her şey

“Uçuk ve mantar tedavisine bölgeye uygulanacak olan i-lac, sarı terminalia tohum özü, meyan kökü yaprağı karışımının ezilmesi bölgeye sirke yağ ve petekle sürülmesidir. Gıda hafifletilir.” Özel olarak yüksek sesle okumak, başı ve baştaki organların hareketini sağlar. Onları ısıtır, temizler ve yeniden güçlendirir. Hızlı yürüyüş kal-çaları, uylukları, bacakları ve ayakları hareket ettirir; bunları ısıtır ve güçlendirir. Sportif hareketlerin en dengelisi yavaş yürümektir.

#4
Foto - İbn-i Sina bin yıl önce sağlıklı yaşamanın şifresini vermiş! İşte yapmanız gerekenler ve her şey

Hareket doğal ısıyı harekete geçirir, geliştirir. Hareketsizlik doğal sıcaklığı dondurur ve söndürür. Yemekten önce bir miktar spor yapın. Öncesinde ve sonrasında dinlenin. Yemekten sonra hareket etmeyin. Tek cins yemek ile yetinilmemeli, farklı yemekler yenmeli. Çünkü bu tedbir bakımından önemlidir. Yemeklerin farklı renklerde olması da önemlidir. Ancak her zaman olması gerekmez. Yemek yağlı ise bunun yanında tuzlu veya acı yerse; yine tuzlu ve acı yerken yağlı bir şey yemesi iyidir. Yemek ekşi ise yanında tatlı yemesi zorunludur. Tatlının yanında ekşi de böyledir.

#5
Foto - İbn-i Sina bin yıl önce sağlıklı yaşamanın şifresini vermiş! İşte yapmanız gerekenler ve her şey

İbni Sina, tatlılar hakkında bin yıl önce şu çarpıcı değerlendirmeyi yapmış: “İlkbaharda çok tatlı yemekten kendini ziyadesiyle koru. Çünkü tatlının kanın üzerinde fena neticeler veren tesiri vardır. Tatlılar iki türlüdür. Ballı ve hamurlu. Ballı olanlar ağızda eriyip mideye giderse sindirime yardımcı olur. Hamurlu olanlara gelince, bunlar katıdır, sindirimi ağırdır. Damar ve eklem tıkanıklarına sebep olur. Tatlılar kan yapıcıdır.

#6
Foto - İbn-i Sina bin yıl önce sağlıklı yaşamanın şifresini vermiş! İşte yapmanız gerekenler ve her şey

“Uyku organları dinlendirir ve yemekleri sindirir. Kişiyi ve nefsi korur. Bedendeki doğal hareketler uyku ile olgunlaşır. Aşırı uyku bedeni soğutur, kişiyi aptallaştırır, yüzü kurutur. Uykusuzluk ise cesedi kurutur, nemini temizler, güçleri çözer, iradeyi engeller, mizacı bozar. Aşırı uykusuzluk hali akli dengesizliğe sebep olur.”

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