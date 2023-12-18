2023-12-18 17:16:18 İbn-i Sina bin yıl önce sağlıklı yaşamanın şifresini vermiş! İşte yapmanız gerekenler ve her şey
Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve becerinin çeşitli alanlarında seçkinleşmiş olan İbn-i Sinâ’nın, insanlığa sağlık hakkın verdiği öğütler hala güncelliğini koruyor. İbn-i Sina’nın eserleri ve öğütleri arasında en çok arasında özellikle kalp-damar sistemi ile ilgili olanlar dikkat çekmektedir. İşte İbn-i Sina’nın sağlık hakkında verdiği mucizevi öğütler.