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Aktüel
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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar!

2023-04-13 18:59:04
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar!

Samsun'da meydana gelen ve araçların hurdaya döndüğü 2 ayrı trafik kazasını sürücüler yara almadan atlattı.

#1
Foto - Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar!

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, Ertuğrul Tek'in kullandığı otomobil, Kelikler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı sürücü yara almadan atlattı.

#2
Foto - Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar!

19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında da Sinop istikametine seyir halinde olan Kutluhan Muşlu yönetimindeki otomobil ilçe çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan bahçe bariyerlerine çarptı.

#3
Foto - Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar!

Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

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