Hizbullah yasta

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hizbullah yasta

Lübnan'da faaliyet yürüten Hizbullah, İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği saldırıda ölen üst düzey askeri şefi ve diğer mensupları için Pazartesi günü bir cenaze töreni düzenleyecek.

3
#1
Foto - Hizbullah yasta

Heysem Ali Tebatebayi, iki taraf arasında bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan Kasım 2024 ateşkesinden bu yana İsrail tarafından öldürülen en üst düzey Hizbullah komutanı. Tebatebayi'nin öldürülmesi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının doruğa ulaştığı ve ABD'nin Hizbullah'ın silahsızlandırılması için Lübnan yönetimine yönelik baskılarını arttırdığı bir dönemde gerçekleşti.

#2
Foto - Hizbullah yasta

Hizbullah, destekçilerine “büyük liderleri” Tebatebayi için nüfusun yoğun olduğu güney banliyölerinde düzenlenecek olan toplu cenaze törenine katılmaları çağrısında bulundu. İsrail ordusu Pazar günü yaptığı açıklamada “Hizbullah'ın genelkurmay başkanı Heysem Ali Tebatebayi'yi ortadan kaldırdığını” duyurdu.

#3
Foto - Hizbullah yasta

Hizbullah, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıda Heysem Ali Tebatebayi ve diğer dört üyesinin öldüğünü duyurdu. Hizbullah, Tebatebayi'nin İsrail'le yaşanan ve örgütün üst düzey liderlerinin öldürülmesi de dahil olmak üzere ağır kayıplar verdiği son savaştan sonra askeri liderlik görevini üstlendiğini söyledi.

#4
Foto - Hizbullah yasta

MepaNews'in haberine göre, İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı defalarca bombaladı ve genellikle saldırılarla ilgili olarak, Hizbullah'ın yeniden silahlanmasını engellemek için Hizbullah üyelerini ve altyapısını hedef aldığını iddia etti. Anlaşmaya göre Hizbullah güçlerini Litani Nehri'nin kuzeyine, İsrail sınırının yaklaşık 30 kilometre kuzeyine çekecek ve buradaki askeri altyapısını tasfiye edecekti. Lübnan hükümeti tarafından onaylanan plana göre Lübnan ordusu yıl sonuna kadar nehrin güneyindeki Hizbullah askeri altyapısını yok edecek ve ülkenin geri kalanında kontrolü ele alacak. Hizbullah ise kendisine yönelik silahsızlanma çağrılarını şiddetli bir şekilde reddediyor.

Öztürk

Artık müslümanlar şunu anlamalıdır. Örgüt kurmsyla, orayı burayı patlatmayla, üç beş füze fırlatmayla ABD ve İsrail le mücadele edemezsin. Müslümanlar topyekün birleşmeli. Ve terör örgütü kurmaktan sakınmalı. Parti kurup seçimlerle iş başına gelip mücadele etmelidir. Erdoğaının Türkiye de yaptığı gibi. Demokratik takılmaktan başka çare yok. Uyanın artık. Hizbullah, fişbullah bir işe yaramıyor artık Artık ümmeti muhammed bayrağı adı altında mezhep ayrımcılığı yapmadan bürleşmek gerekiyor. Yoksa böyle tek tek avlamaya baştakileri öldüemeye devam edecekler.

Abdullah

İsrail hizbullah liderinin ayağına gidip barışalım dememiş mi? Hayret biz öyle yenmeyi bekliyoruz PKKyı.
