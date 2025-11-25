Hizbullah yasta

MepaNews'in haberine göre, İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı defalarca bombaladı ve genellikle saldırılarla ilgili olarak, Hizbullah'ın yeniden silahlanmasını engellemek için Hizbullah üyelerini ve altyapısını hedef aldığını iddia etti. Anlaşmaya göre Hizbullah güçlerini Litani Nehri'nin kuzeyine, İsrail sınırının yaklaşık 30 kilometre kuzeyine çekecek ve buradaki askeri altyapısını tasfiye edecekti. Lübnan hükümeti tarafından onaylanan plana göre Lübnan ordusu yıl sonuna kadar nehrin güneyindeki Hizbullah askeri altyapısını yok edecek ve ülkenin geri kalanında kontrolü ele alacak. Hizbullah ise kendisine yönelik silahsızlanma çağrılarını şiddetli bir şekilde reddediyor.