AA Giriş Tarihi: ‘Hilalin Işığında’: Meclis’teki Gazze sergisinden görüntüler
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Gazze halkının direnişiyle insanlığın vicdanını uyandırdığını belirterek, “Bugün kötülüğün sembolü olarak anılan siyonist işgalciler karşısında, hakikatin sesi Gazze olmuştur.” dedi. Meclis Şeref Holü'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayelerinde, Türk Kızılay işbirliğiyle Gazze konulu "Hilalin Işığında" sanat sergisi açıldı.