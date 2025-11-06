  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

‘Hilalin Işığında’: Meclis’teki Gazze sergisinden görüntüler

Tesla şaşırttı! Wi-Fi beklemeden devreye girdi

Yunanistan fena halde kazıklandı: 200 milyar metreküplük doğalgazdan alacakları pay gündem oldu

Bizim milyon euro’lar harcayan kulüplerimize kapak olsun… Karabağ'ın son 5 sezonda transfere harcadığı para: 7 milyon euro!

Geçen yıl acil durum ilan edilmişti! Ölümcül hastalık yeniden ortaya çıktı

Parti isimleri bile zikredildi! Fatih Erbakan'dan seçimde ittifak sinyali

Finale doğru kaldı 4 maç… Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e nasıl kalır?

Taraftar kararını verdi artık: Avrupa'da Galatasaray'ın kırmızı forması aranıyor: Dikkat çekti

İstanbul’a 37 saniye önce deprem sinyali iletildi: Kandilli Rasathanesi'nden korkutan uyarı geldi

Gümrüklerde uygulanacak! İnternet alışverişlerinde 'altılı GTİP' dönemi
Kültür Sanat
7
Yeniakit Publisher
‘Hilalin Işığında’: Meclis’teki Gazze sergisinden görüntüler

AA Giriş Tarihi:
‘Hilalin Işığında’: Meclis’teki Gazze sergisinden görüntüler

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Gazze halkının direnişiyle insanlığın vicdanını uyandırdığını belirterek, “Bugün kötülüğün sembolü olarak anılan siyonist işgalciler karşısında, hakikatin sesi Gazze olmuştur.” dedi. Meclis Şeref Holü'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayelerinde, Türk Kızılay işbirliğiyle Gazze konulu "Hilalin Işığında" sanat sergisi açıldı.

#1
Foto - ‘Hilalin Işığında’: Meclis’teki Gazze sergisinden görüntüler

Düzenlenen törende konuşan Hasan Turan, Meclis'in milletin iradesini ve vicdanını temsil ettiğini belirtti. Milletin meclisi TBMM'nin yıllarca Gazze'ye hizmet ettiğine işaret eden Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, her zaman tarihin doğru yerinde durarak Gazzelilerle birlikte olmaya, yaraları sarmaya devam ettiğini dile getirdi.

#2
Foto - ‘Hilalin Işığında’: Meclis’teki Gazze sergisinden görüntüler

Gazze'de yaşananların insanlık için turnusol kağıdı ve imtihan olduğunu, Gazzelilerin dünyaya ders verdiğini ifade eden Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün yeryüzünün her bir tarafında siyonist işgalciler kötülüğün sembolü olarak etiketlenmiştir. Gazze halkı bu uyanışa vesile olmuştur. Direnmeden hiçbir zafere ulaşmak mümkün değildir. Hiçbir zafere çiçekli yollardan ulaşılmaz. Bu Meclis de bu millet de bu ülke de bunun en canlı şahididir, tanığıdır. Biz bugüne kadar ne elde etmişsek, direnerek, mücadele ederek elde ettik." Turan, Kudüs'ü ve Gazze'yi gündemlerinden düşürmeyeceklerini belirtti.

#3
Foto - ‘Hilalin Işığında’: Meclis’teki Gazze sergisinden görüntüler

PERSONELLERİMİZ HER GÜN AŞEVİMİZDEKİ SICAK YEMEĞİMİZİ ÇIKARMAYA DEVAM EDİYOR: Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, kalplerin Gazze'de attığını söyledi. Gazze'nin açık hava hapishanesine dönüştürüldüğünü vurgulayan Yılmaz, Gazze'de çocukların ve ailelerin yaşam savaşı verdiğini belirtti. Yılmaz, Gazzelilerin dik duruşlarıyla dünyaya ders verdiğinin altını çizdi. Türk milletinin Gazze konusunda duyarlı olduğunu ifade eden Yılmaz, Türk Kızılayın Gazze'deki çalışmalarını anlattı.

#4
Foto - ‘Hilalin Işığında’: Meclis’teki Gazze sergisinden görüntüler

Fatma Meriç Yılmaz, "Gazze'de her gün mücadele eden personellerimiz her gün aşevimizdeki sıcak yemeğimizi çıkarmaya devam ediyor. İki senedir, içeride 15-30 bin arasında sıcak yemeği Türk milleti adına dağıtmaya devam eden personellerimiz var." diye konuştu.

#5
Foto - ‘Hilalin Işığında’: Meclis’teki Gazze sergisinden görüntüler

Gazze'deki ateşkes sürecini hatırlatan Yılmaz, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda iki hafta önce Gazze için yola çıkan gemideki insani yardım malzemelerinin Gazze'ye giriş yaptığını aktardı. Yılmaz, "İnanıyorum ki süreç kalıcı barışa dönecek.

#6
Foto - ‘Hilalin Işığında’: Meclis’teki Gazze sergisinden görüntüler

Bir gün biz Gazze'ye elimizde çiçeklerle kendimiz de gideceğiz, o çocuklara sarılacağız. 'Kusura bakmayın, özür dileriz. Önceden gelemedik ama fırsat bulduğumuzda geldik' diyeceğiz. Duamız bu yönde." ifadelerini kullandı. Törene milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve çok sayıda davetli katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lüksemburg iddiası boş çıktı Dağ Fare doğurdu! Tamar Tanrıyar Özgür Özel’i rezil etti
Gündem

Lüksemburg iddiası boş çıktı Dağ Fare doğurdu! Tamar Tanrıyar Özgür Özel’i rezil etti

Özgür Özel Akın Gürlek ile ilgili büyük bombam var demişti. Cevabı gazeteci Tamar Tanrıyar verdi. Şişede durduğu gibi…
Cezaya yüzde 1000’e yakın zam! Faşist Tanju paraya sıkıştı
Gündem

Cezaya yüzde 1000’e yakın zam! Faşist Tanju paraya sıkıştı

Bolu Belediyesi’nin yere çöp ve sigara izmariti atanlara uyguladığı para cezasının 152 bin 895 liraya çıkarılması, kentte tartışma başlattı...
Yolsuzluk soruşturmasında yeni dalga! 6 yandaş gazeteci ifadeye çağrıldı
Gündem

Yolsuzluk soruşturmasında yeni dalga! 6 yandaş gazeteci ifadeye çağrıldı

İstanbul’da sabah erken saatlerde gazeteciler Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan, evlerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak Mali Şube’ye ..
Şaka Bile Olsa Söylemeyin: Yargıtay’a Göre Bu Kelimeler Hakaret Sayılıyor!
Yaşam

Şaka Bile Olsa Söylemeyin: Yargıtay’a Göre Bu Kelimeler Hakaret Sayılıyor!

Yargıtay, son kararlarında hangi kelimelerin “hakaret” kapsamına girdiğini tek tek belirledi. Bazı ifadeler artık suç sayılmıyor, ancak bazı..
Avrupa Fatihi Galatasaray Ajax'ı devirdi, devasa parayı kasasına koydu!
Spor

Avrupa Fatihi Galatasaray Ajax'ı devirdi, devasa parayı kasasına koydu!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, Johan Cruijff Arena’da Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ..
Hem firma sahibi hem de haberi yok! Ekrem'in babasından ‘lüks villalar' sorusuna tuhaf cevap
Gündem

Hem firma sahibi hem de haberi yok! Ekrem'in babasından ‘lüks villalar' sorusuna tuhaf cevap

Yolsuzluktan tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk so..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23