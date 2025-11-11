  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Herkes asgari ücreti tartışıyor ama… Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Herkes asgari ücreti tartışıyor ama… Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Her hafta Salı günü yeniakit.com.tr’de kendisine yöneltilen soruları cevaplandıran SGK Uzmanı Murat Özdamar, şimdi de “Emekli maaşı ne kadar olacak” sorusunu yanıtladı. İşte Murat Özdamar’ın değerlendirmesi…

#1
Foto - Herkes asgari ücreti tartışıyor ama… Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Son dönemlerde Okurlarımız, 2026/Ocak dönemi emekli maaş zammının ne kadar olacağı ile 2026 yılı kıdem tazminat tavanının hangi tutara yükseleceği hakkında bizden açıklama bekliyor. Türk sosyal sigorta sisteminde emekli aylık artışları, emeklilik statüsüne göre iki farklı kanunda düzenlenmiştir. SSK ve Bağ-Kur emekli aylık artışlarına ilişkin düzenleme 5510 sayılı Kanunun 55’inci maddesinde yer almaktadır. 5510 sayılı Kanunun “Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, alt sınırı, ödenmesi ve yoklama işlemleri” kenar başlıklı 55’inci maddesi hükmüne göre, bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar yani tüketici enflasyonu kadar artırılır.

#2
Foto - Herkes asgari ücreti tartışıyor ama… Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından şu ana kadar Temmuz-Ekim dönemine ait 4 aylık tüketici enflasyonu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, 2025/Temmuz-Ekim dönemine ait 4 aylık tüketici enflasyonu oranını yüzde 10,25 olarak açıkladı. Bu durumda 2026/Ocak-Haziran dönemine ait emekli aylık artışını söyleyebilmemiz için 2025/Kasım-Aralık aylarına ait tüketici enflasyon oranını bilmemiz gerekiyor. Şu an için 4 aylık dönemdeki tüketici enflasyonu yüzde 10,25 olduğundan önümüzdeki iki ayın enflasyon oranı sıfır çıkarsa emekli aylık artışı yüzde 10,25 olacak. Eğer Kasım ve Aralık aylarındaki tüketici enflasyon artışı yüzde 1’er olarak gerçekleşirse emekli aylık artışı yüzde 12,47 olacak, tüketici enflasyon artışı yüzde 2’şer olarak gerçekleşirse emekli aylık artışı yüzde 14,70 olacaktır. Şayet 2025 yılına ait yıllık tüketici enflasyonu yüzde 32 gerçekleşirse emekli aylık artışı yüzde 13,14 olacak, yüzde 33 gerçekleşirse emekli aylık artışı yüzde 14 olacaktır.

#3
Foto - Herkes asgari ücreti tartışıyor ama… Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Memur emeklisi olanların yani emekli maaşı 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre hesaplanan yahut ilk defa 15.10.2008 tarihi ve sonrası memuriyete geçtiği için 4/C kapsamı emeklisi olanların emekli aylık artışı 4688 sayılı Kanuna göre belirleniyor. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun, “Toplu sözleşmenin kapsamı” kenar başlıklı 28’inci maddesi hükmüne göre, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na göre aylık ödenmekte olanların aylıklarının hesabında toplu sözleşme hükümlerine göre belirlenen aylık ve taban aylık katsayıları esas alınır. 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılık hali esas alınarak bağlanan aylıklarda yapılacak artışlar hakkında, 5510 sayılı Kanunun 55’inci maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz ve bu aylıklar toplu sözleşme hükümlerine göre belirlenen aylık ve taban aylık katsayılarındaki artış dikkate alınarak artırılır. Yetkili memur sendikası, ücret artışına ilişkin sözleşmeyi imzalamadığı için memur ve memur emekli aylık artışı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla belirlenmiştir. Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2026 ve 2027 Yıllarını Kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme 27.08.2025 Tarihli ve 32999 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

#4
Foto - Herkes asgari ücreti tartışıyor ama… Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4’üncü maddesi hükmüne göre memur maaş katsayısı ve taban aylık katsayısı yüzde 11 oranında artırılmıştır. Ayrıca 2025/Temmuz-Aralık dönemine ait tüketici enflasyon oranının yüzde 5’i aşması halinde aşan kısım kadar artırılacaktır. Yanı sıra taban aylık katsayısına, belirlenen artışa ilave 1 tam sayısı eklenecek. Buna göre açıklanan 4 aylık tüketici enflasyon oranını dikkate aldığımızda memur emeklisinin aylık artışı şimdilik yüzde 16,55 oranında oluyor. Ayrıca taban aylık katsayısı 1 puan artırılacağı için emekli aylıkları yüzde 16,55 artışa ilave 1.000,00 TL tutarın aylık bağlama oranı çarpımı kadar bir ikinci artış olacak. Bu taban aylık katsayı artışı bir bakıma memur aylıklarını ortalama olarak yüzde 3-4 oranında daha artırma işlevi görecek. Buna göre önümüzdeki iki ayın enflasyon oranı sıfır çıkarsa memur emekli aylık artışı yüzde 16,55 olacak. Taban aylık katsayı artışıyla, gerçek emekli aylık artışı yüzde 20’yi bulacak. Eğer Kasım ve Aralık aylarındaki tüketici enflasyon artışı yüzde 1’er olarak gerçekleşirse emekli aylık artışı yüzde 18,89 olacak, taban aylık katsayı artışıyla, gerçek emekli aylık artışı yüzde 23’ü bulacak. Şayet tüketici enflasyon artışı yüzde 2’şer olarak gerçekleşirse emekli aylık artışı yüzde 21,26 olacak, taban aylık katsayı artışıyla, gerçek emekli aylık artışı yüzde 25,50’yi bulacaktır. Şayet 2025 yılına ait yıllık tüketici enflasyonu yüzde 32 gerçekleşirse emekli aylık artışı, taban aylık katsayı artışı hariç yüzde 19,60 olacak, yüzde 33 gerçekleşirse taban aylık katsayı artışı hariç emekli aylık artışı yüzde 20,51 olacaktır. 5510 sayılı Kanunun ek 19’uncu maddesi hükmüne göre en düşük ödenecek emekli aylığı 16.881,00 TL tutarında olup bu aylık hak sahiplerine hisseleri oranında ödeniyor. En düşük aylık ödemesinin hangi tutara yükseleceği tamamen yasa koyucunun takdirinde olup en düşük aylığın yükseltilmesi için TBMM’de yasal düzenleme yapılması gerektiğini özellikle belirtelim. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile taban aylık katsayısının 1 puan artırılması nedeniyle kıdem tazminatı tavanı, emekli memur maaş artışı yanında ayrıca 2.150,00 TL tutarında artırılmış olacak.

#5
Foto - Herkes asgari ücreti tartışıyor ama… Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Mevcut 4 aylık enflasyon oranı dikkate alındığında kıdem tazminatı tavanı şimdilik brüt 63.843,39 TL net 63.358,82 TL olacak. Kasım ve Aralık ayına ait enflasyon oranının yüzde 1’er çıkması halinde kıdem tazminatı tavanı brüt 65.105,12 TL net 64.610,97 TL olacak. Kasım ve Aralık ayına ait enflasyon oranının yüzde 2’şer çıkması halinde kıdem tazminatı tavanı brüt 66.115,97 TL net 65.614,15 TL olacak. 2025 yılına ait yıllık tüketici enflasyonu eğer yüzde 32 oranında gerçekleşirse kıdem tazminatı tavanı brüt 65.791,98 TL net 65.292,62 TL olacak. Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 33 oranında gerçekleşirse kıdem tazminatı tavanı brüt 65.791,98 TL net 65.292,62 TL olacak.

