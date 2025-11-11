Herkes asgari ücreti tartışıyor ama… Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4’üncü maddesi hükmüne göre memur maaş katsayısı ve taban aylık katsayısı yüzde 11 oranında artırılmıştır. Ayrıca 2025/Temmuz-Aralık dönemine ait tüketici enflasyon oranının yüzde 5’i aşması halinde aşan kısım kadar artırılacaktır. Yanı sıra taban aylık katsayısına, belirlenen artışa ilave 1 tam sayısı eklenecek. Buna göre açıklanan 4 aylık tüketici enflasyon oranını dikkate aldığımızda memur emeklisinin aylık artışı şimdilik yüzde 16,55 oranında oluyor. Ayrıca taban aylık katsayısı 1 puan artırılacağı için emekli aylıkları yüzde 16,55 artışa ilave 1.000,00 TL tutarın aylık bağlama oranı çarpımı kadar bir ikinci artış olacak. Bu taban aylık katsayı artışı bir bakıma memur aylıklarını ortalama olarak yüzde 3-4 oranında daha artırma işlevi görecek. Buna göre önümüzdeki iki ayın enflasyon oranı sıfır çıkarsa memur emekli aylık artışı yüzde 16,55 olacak. Taban aylık katsayı artışıyla, gerçek emekli aylık artışı yüzde 20’yi bulacak. Eğer Kasım ve Aralık aylarındaki tüketici enflasyon artışı yüzde 1’er olarak gerçekleşirse emekli aylık artışı yüzde 18,89 olacak, taban aylık katsayı artışıyla, gerçek emekli aylık artışı yüzde 23’ü bulacak. Şayet tüketici enflasyon artışı yüzde 2’şer olarak gerçekleşirse emekli aylık artışı yüzde 21,26 olacak, taban aylık katsayı artışıyla, gerçek emekli aylık artışı yüzde 25,50’yi bulacaktır. Şayet 2025 yılına ait yıllık tüketici enflasyonu yüzde 32 gerçekleşirse emekli aylık artışı, taban aylık katsayı artışı hariç yüzde 19,60 olacak, yüzde 33 gerçekleşirse taban aylık katsayı artışı hariç emekli aylık artışı yüzde 20,51 olacaktır. 5510 sayılı Kanunun ek 19’uncu maddesi hükmüne göre en düşük ödenecek emekli aylığı 16.881,00 TL tutarında olup bu aylık hak sahiplerine hisseleri oranında ödeniyor. En düşük aylık ödemesinin hangi tutara yükseleceği tamamen yasa koyucunun takdirinde olup en düşük aylığın yükseltilmesi için TBMM’de yasal düzenleme yapılması gerektiğini özellikle belirtelim. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile taban aylık katsayısının 1 puan artırılması nedeniyle kıdem tazminatı tavanı, emekli memur maaş artışı yanında ayrıca 2.150,00 TL tutarında artırılmış olacak.