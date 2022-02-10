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Sağlık
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Hastalık habercisi 6 olağan dışı tat

2022-02-10 03:31:31
Hastalık habercisi 6 olağan dışı tat

Bir şeyler yedikten sonra ağızda oluşan alışılmadık bir tat hissi, farklı hastalıkların habercisi olabilir.

#1
Foto - Bazen, bir şeyler yedikten sonra, ağzınızda yediğiniz şey için alışılmadık bir tat hissedebilirsiniz. Ancak, ağızda bir süreliğine garip bir tat (acı, ekşi, tuzlu, tatlı) kalırsa, bu düşünmek için bir nedendir.

Bazen, bir şeyler yedikten sonra, ağzınızda yediğiniz şey için alışılmadık bir tat hissedebilirsiniz. Ancak, ağızda bir süreliğine garip bir tat (acı, ekşi, tuzlu, tatlı) kalırsa, bu düşünmek için bir nedendir.

#2
Foto - Özellikle yakın zamanda ciddi bir şekilde koronavirüs enfeksiyonu geçirdiyseniz, iç organlarınızdan herhangi biri zarar görmüş olabilir. Vücut, tat duyumlarıyla bazı hastalıkların erken habercisi olabilir. Özellikle bu ağızda kalan tat dişlerinizi fırçalamak, ağzı çalkalamak veya lezzetli yemeklerle giderilemiyorsa. İşte bir şeylerin yanlış gittiğini anlamanızı sağlayacak hastalıkları gösteren 6 olağandışı tat.

Özellikle yakın zamanda ciddi bir şekilde koronavirüs enfeksiyonu geçirdiyseniz, iç organlarınızdan herhangi biri zarar görmüş olabilir. Vücut, tat duyumlarıyla bazı hastalıkların erken habercisi olabilir. Özellikle bu ağızda kalan tat dişlerinizi fırçalamak, ağzı çalkalamak veya lezzetli yemeklerle giderilemiyorsa. İşte bir şeylerin yanlış gittiğini anlamanızı sağlayacak hastalıkları gösteren 6 olağandışı tat.

#3
Foto - Acı tat Ağızda sürekli hissedilen acı tat, karaciğer veya safra kesesi sorunlarını gösterebilir. Veya bağırsaklar yeterince sağlıklı çalışmıyordur. Safra herhangi bir nedenden dolayı durgunlaştığında, fazlalığı mideye ve sonra yemek borusuna girer. Bazen sabahları bu nedenle de acı bir tat hissedilebilir. Yağlı, kızarmış, salamura ve çok baharatlı gıdaları sınırlamak ağızdaki acı tadı azaltmaya yardımcı olabilir.

Acı tat Ağızda sürekli hissedilen acı tat, karaciğer veya safra kesesi sorunlarını gösterebilir. Veya bağırsaklar yeterince sağlıklı çalışmıyordur. Safra herhangi bir nedenden dolayı durgunlaştığında, fazlalığı mideye ve sonra yemek borusuna girer. Bazen sabahları bu nedenle de acı bir tat hissedilebilir. Yağlı, kızarmış, salamura ve çok baharatlı gıdaları sınırlamak ağızdaki acı tadı azaltmaya yardımcı olabilir.

#4
Foto - Acı tat için karaciğer sorunları suçlanabilir ve bu zaten bir uzmana başvurmak için önemli bir nedendir. Gün içinde veya özellikle geceleri çok fazla şey yiyorsanız, bu da ağızda acı tat oluşturabilir. Yiyecekler bağırsaklarda durgunlaşır ve ağızda acı tat oluşturur.

Acı tat için karaciğer sorunları suçlanabilir ve bu zaten bir uzmana başvurmak için önemli bir nedendir. Gün içinde veya özellikle geceleri çok fazla şey yiyorsanız, bu da ağızda acı tat oluşturabilir. Yiyecekler bağırsaklarda durgunlaşır ve ağızda acı tat oluşturur.

#5
Foto - Her şey ekşi Midede aşırı miktarda hidroklorik asit olması durumunda bu asit ağıza doğru gelebilir ve bu gastrit veya ülser semptomlarından biridir. Ve çoğu zaman tüm bunlara ağrı ve mide yanması eşlik eder. Baharatlı, kızarmış ve yağlı gıdalar bırakılmalıdır ve en kısa sürede bir uzmana başvurulmalıdır. Her şeyi ekşi hissetmenin bir başka nedeni de dişler ve ilaçlardır. Periodontitis veya çürük nedeniyle ağızda ekşi bir tat oluşur. Ayrıca, midedeki asit seviyesini artıran bazı ilaçlar da böyle bir yan etki ortaya çıkarabilir.

Her şey ekşi Midede aşırı miktarda hidroklorik asit olması durumunda bu asit ağıza doğru gelebilir ve bu gastrit veya ülser semptomlarından biridir. Ve çoğu zaman tüm bunlara ağrı ve mide yanması eşlik eder. Baharatlı, kızarmış ve yağlı gıdalar bırakılmalıdır ve en kısa sürede bir uzmana başvurulmalıdır. Her şeyi ekşi hissetmenin bir başka nedeni de dişler ve ilaçlardır. Periodontitis veya çürük nedeniyle ağızda ekşi bir tat oluşur. Ayrıca, midedeki asit seviyesini artıran bazı ilaçlar da böyle bir yan etki ortaya çıkarabilir.

#6
Foto - Yoğun tuzlu tat Genellikle, kan ve tükürük dahil olmak üzere vücudumuzun tüm sıvılarının yoğun hale geldiği vücudun aşırı kuruması nedeniyle ağızda tuzlu bir tat ortaya çıkar. Ve tükürük ne kadar yoğunsa, sodyum klorürün, yani tuzun tadı o kadar belirgin hale gelir. Bu arada, koronavirüs hastası olan birçok kişi yoğun susuzluktan şikayet etmektedir.

Yoğun tuzlu tat Genellikle, kan ve tükürük dahil olmak üzere vücudumuzun tüm sıvılarının yoğun hale geldiği vücudun aşırı kuruması nedeniyle ağızda tuzlu bir tat ortaya çıkar. Ve tükürük ne kadar yoğunsa, sodyum klorürün, yani tuzun tadı o kadar belirgin hale gelir. Bu arada, koronavirüs hastası olan birçok kişi yoğun susuzluktan şikayet etmektedir.

#7
Foto - Sadece daha fazla su içerek bu sorunu önleyebilirsiniz. Gün içinde azar azar ancak daha sık su için. Gün içinde en az 2 litre su içmeye çalışın, kahve ya da çay değil, su.

Sadece daha fazla su içerek bu sorunu önleyebilirsiniz. Gün içinde azar azar ancak daha sık su için. Gün içinde en az 2 litre su içmeye çalışın, kahve ya da çay değil, su.

#8
Foto - Her şey tatlı Ağzınızda her zaman tatlı olduğunu düşünüyorsanız, doktorun şüpheleneceği ilk şey şeker hastalığının başlangıcıdır, çünkü kandaki şeker seviyesi sürekli yükselir.

Her şey tatlı Ağzınızda her zaman tatlı olduğunu düşünüyorsanız, doktorun şüpheleneceği ilk şey şeker hastalığının başlangıcıdır, çünkü kandaki şeker seviyesi sürekli yükselir.

#9
Foto - İkinci sırada kronik pankreatit var. Pankreas iltihaplanabilir ve sonuç olarak glikozu parçalayan insülin üreten hücre sayısı azalır. Bu nedenle ağızda tatlı bir tat olacaktır.

İkinci sırada kronik pankreatit var. Pankreas iltihaplanabilir ve sonuç olarak glikozu parçalayan insülin üreten hücre sayısı azalır. Bu nedenle ağızda tatlı bir tat olacaktır.

#10
Foto - Çürük tadı Hidrojen sülfürün tadı (çürük tat), düşük asitli gastrit belirtisidir. Genellikle bu doğuştan gelen bir hastalıktır ve çok az mide suyu üretilmesiyle ortaya çıkar.

Çürük tadı Hidrojen sülfürün tadı (çürük tat), düşük asitli gastrit belirtisidir. Genellikle bu doğuştan gelen bir hastalıktır ve çok az mide suyu üretilmesiyle ortaya çıkar.

#11
Foto - Ağızda çürük tat hissedilirse mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Çeşitli ilaçlar ve özel bir diyetle düşük asitli gastrit yönetilebilir.

Ağızda çürük tat hissedilirse mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Çeşitli ilaçlar ve özel bir diyetle düşük asitli gastrit yönetilebilir.

#12
Foto - Metal tadı Ağızdaki metal tat olaşım sistemi ve diş ve diş etleri sorunlarını gösterebilir. Çoğu zaman ağızda metalik bir tat, diş eti kanamasını gösterir. Kan, demir açısından zengin olan çok miktarda hemoglobin içerir. Bazen bu metal tada tedavi edilmemiş çürükler neden olur.

Metal tadı Ağızdaki metal tat olaşım sistemi ve diş ve diş etleri sorunlarını gösterebilir. Çoğu zaman ağızda metalik bir tat, diş eti kanamasını gösterir. Kan, demir açısından zengin olan çok miktarda hemoglobin içerir. Bazen bu metal tada tedavi edilmemiş çürükler neden olur.

#13
Foto - Daha ciddi bir sorun kan hastalıklarıdır. Dişler ve diş etleriniz sağlıklıysa ve metalik tat kaybolmazsa, kan testleri ve ileri tetkikler yazabilmesi için acilen bir uzmana gitmeniz gerekir. Metalik tat çeşitli kan hastalıklarından karaciğer bozukluklarına kadar birçok farklı hastalığın işareti olabilir.

Daha ciddi bir sorun kan hastalıklarıdır. Dişler ve diş etleriniz sağlıklıysa ve metalik tat kaybolmazsa, kan testleri ve ileri tetkikler yazabilmesi için acilen bir uzmana gitmeniz gerekir. Metalik tat çeşitli kan hastalıklarından karaciğer bozukluklarına kadar birçok farklı hastalığın işareti olabilir.

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