Hastalık habercisi 6 olağan dışı tat

Her şey ekşi Midede aşırı miktarda hidroklorik asit olması durumunda bu asit ağıza doğru gelebilir ve bu gastrit veya ülser semptomlarından biridir. Ve çoğu zaman tüm bunlara ağrı ve mide yanması eşlik eder. Baharatlı, kızarmış ve yağlı gıdalar bırakılmalıdır ve en kısa sürede bir uzmana başvurulmalıdır. Her şeyi ekşi hissetmenin bir başka nedeni de dişler ve ilaçlardır. Periodontitis veya çürük nedeniyle ağızda ekşi bir tat oluşur. Ayrıca, midedeki asit seviyesini artıran bazı ilaçlar da böyle bir yan etki ortaya çıkarabilir.