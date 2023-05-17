Hardal çiçekleri açtı, yüzler güldü

Tunceli doğasının her mevsim kendilerine huzur verdiğini aktaran doğa tutkunu Tolga Dinçsoy, "Tunceli ilimizin doğası her mevsim çok güzel. Özellikle nisan, mayıs ve haziran aylarında bu güzellik daha da zirve yapıyor. Yabani hardal çiçeklerinin arasında, yabani keçilerini görmek bu güzelliği özetliyor" dedi.