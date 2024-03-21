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Spor
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Hami Mandıralı milli futbolcuya ateş püskürdü! Tepkiler dinmiyor! Haddini bileceksin haddini…

2024-03-21 13:08:57
Hami Mandıralı milli futbolcuya ateş püskürdü! Tepkiler dinmiyor! Haddini bileceksin haddini…

Trabzonspor'un unutulmaz futbolcularından Hami Mandıralı, Skorer'e özel açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışından bahseden Mandıralı, Milli futbolcuya sert tepki gösterdi. İşte detaylar...

#1
Foto - Hami Mandıralı milli futbolcuya ateş püskürdü! Tepkiler dinmiyor! Haddini bileceksin haddini…

Hami Mandıralı, Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki görevinden ayrıldıktan sonra kendisine herhangi bir teklif olmadığını söyledi.

#2
Foto - Hami Mandıralı milli futbolcuya ateş püskürdü! Tepkiler dinmiyor! Haddini bileceksin haddini…

"Herhangi bir teklif gelmedi şu an emekli bir insan ne yapıyorsa onu yapıyorum. Bol bol spor yapıyorum. Vakit geçiriyorum. Aslında buna üzülüyorum bir teklif olmadığı için. Aktif olmam gerektiğini düşünüyorum ama benim istemem de yetmiyor yani size talep olması lazım. Bu bana olmadı ama başkalarına sıkça oluyor. Türkiye'de şuna bakılmıyor bence, hoca bir yerde görev yapıyor ayrılıyor sonra başka kulübe geçiyor ama şunu sormuyorlar kulüpler ya da başkanlar birbirlerine, hocayı niye gönderdiniz? Bu asla konuşulmuyor. Üzgünüm. Bol bol maç izleyerek bilgilerimi tazeliyorum. Yarın öbür gün ne olur belli olmaz ama benim gibi profesyonellerin sahada olması gerektiğini düşünüyorum."

#3
Foto - Hami Mandıralı milli futbolcuya ateş püskürdü! Tepkiler dinmiyor! Haddini bileceksin haddini…

Hami Mandıralı şampiyon kim olur sorusuna şöyle yanıt verdi: "İkisinden biri olacak tabii ama bilemem. İkisi de potansiyel şampiyonluk adayı. Şu an bunun cevabını vermek çok doğru olmaz. İzleyerek göreceğiz. Neyin ne olacağı belli olmuyor. Bazen o büyük takımlar istedikleri sonuçları alamıyorlar. İkisi de şampiyon olmak için savaşıyorlar."

#4
Foto - Hami Mandıralı milli futbolcuya ateş püskürdü! Tepkiler dinmiyor! Haddini bileceksin haddini…

Hami Mandıralı, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili yorumlarda bulundu: "Ferdi bana göre şu an Türkiye’de oynayan en karakterli oyuncu. Adam, bir de bizim köylü. Duruşundan ne kadar mükemmel bir çocuk olduğu anlaşılıyor. Sahada ortaya koyduğu o profesyonellik var ya herkesin onun resmini alıp odasına koyması lazım. Çok örnek bir sporcu. Bana göre oynadığı en kötü maç Galler milli maçıydı. En vasat oynadığı maçtı. Onun dışında o çocuk hep iyi oynadı. Onu izlerken hep keyif alıyorum. Kendisi bu işe adamış bir oyuncu. Herkes onu taraflı tarafsız çok seviyor. Onu tanımıyorum ama onunla gurur duyuyorum. Asla yer ayrımı da yapmıyor. Nereye koyarsanız orada oynuyor. İşte böyle adamlar bulun getirin, bunları konuşalım. Değil Premier Lig o çocuk her yerde oynar. Yüreği güzel. Zaten bu sene de gider herhalde. Gitsin zaten. Çünkü artık Ferdi Fenerbahçe’ye verebileceği her şeyi verdi. Çok güzel takımlara gider. Yurtdışına giderse Fenerbahçe’den daha büyük bir takıma gitsin ama. Bazıları da gitti öyle sıradan takımlara."

#5
Foto - Hami Mandıralı milli futbolcuya ateş püskürdü! Tepkiler dinmiyor! Haddini bileceksin haddini…

MİLLİ FUTBOLCUYA SERT TEPKİ

#6
Foto - Hami Mandıralı milli futbolcuya ateş püskürdü! Tepkiler dinmiyor! Haddini bileceksin haddini…

Hami Mandıralı, eski öğrencisi Abdülkadir Ömür için ise şu sözleri dile getirdi:

#7
Foto - Hami Mandıralı milli futbolcuya ateş püskürdü! Tepkiler dinmiyor! Haddini bileceksin haddini…

"Tam olarak kızgın demeyelim ama şöyle açıklayayım. Ben geldiğim yeri hiçbir zaman unutmadım. Ben köyden geldi şehre yerleştim. Trabzonspor'a girdim ve orası bana bir kimlik verdi. O kimliği unutmayacaksın. Hadsizlik yapmayacaksın. Haddini bileceksin. Sana kimlik veren bir camiaya, ben bu formayı bir daha giymem diyemezsin. Ben de dedim ki sen kimsin? Bunu diyecek cesareti ve cüreti nereden buluyorsun. Ben yeri geldi yürüyerek, yeri geldi minibüsle gittim tesislere. Sen de öyleydin. Şimdi lüks arabaya biniyorsun. O camianın ve takımın sayesinde. Bunları hatırlatmak için onları söyledim. Yoksa niye kızgın olayım ona. Tercihini yapabilir gidebilir. Ancak bir kulüp başkanına, ben böyle bir söz söylemedim. Ben 10 ameliyat oldum, narkoz yedim ne için o forma için. Yoksa Allah yolunu açık etsin, kazandığını bana vermiyor, ailesine verecek. Adam olmak başka bir şey. Karakteri olmak başka bir şey."

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