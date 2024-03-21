Hami Mandıralı milli futbolcuya ateş püskürdü! Tepkiler dinmiyor! Haddini bileceksin haddini…

"Tam olarak kızgın demeyelim ama şöyle açıklayayım. Ben geldiğim yeri hiçbir zaman unutmadım. Ben köyden geldi şehre yerleştim. Trabzonspor'a girdim ve orası bana bir kimlik verdi. O kimliği unutmayacaksın. Hadsizlik yapmayacaksın. Haddini bileceksin. Sana kimlik veren bir camiaya, ben bu formayı bir daha giymem diyemezsin. Ben de dedim ki sen kimsin? Bunu diyecek cesareti ve cüreti nereden buluyorsun. Ben yeri geldi yürüyerek, yeri geldi minibüsle gittim tesislere. Sen de öyleydin. Şimdi lüks arabaya biniyorsun. O camianın ve takımın sayesinde. Bunları hatırlatmak için onları söyledim. Yoksa niye kızgın olayım ona. Tercihini yapabilir gidebilir. Ancak bir kulüp başkanına, ben böyle bir söz söylemedim. Ben 10 ameliyat oldum, narkoz yedim ne için o forma için. Yoksa Allah yolunu açık etsin, kazandığını bana vermiyor, ailesine verecek. Adam olmak başka bir şey. Karakteri olmak başka bir şey."