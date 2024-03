Hami Mandıralı milli futbolcuya ateş püskürdü! Tepkiler dinmiyor! Haddini bileceksin haddini…

Hami Mandıralı, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili yorumlarda bulundu: "Ferdi bana göre şu an Türkiye’de oynayan en karakterli oyuncu. Adam, bir de bizim köylü. Duruşundan ne kadar mükemmel bir çocuk olduğu anlaşılıyor. Sahada ortaya koyduğu o profesyonellik var ya herkesin onun resmini alıp odasına koyması lazım. Çok örnek bir sporcu. Bana göre oynadığı en kötü maç Galler milli maçıydı. En vasat oynadığı maçtı. Onun dışında o çocuk hep iyi oynadı. Onu izlerken hep keyif alıyorum. Kendisi bu işe adamış bir oyuncu. Herkes onu taraflı tarafsız çok seviyor. Onu tanımıyorum ama onunla gurur duyuyorum. Asla yer ayrımı da yapmıyor. Nereye koyarsanız orada oynuyor. İşte böyle adamlar bulun getirin, bunları konuşalım. Değil Premier Lig o çocuk her yerde oynar. Yüreği güzel. Zaten bu sene de gider herhalde. Gitsin zaten. Çünkü artık Ferdi Fenerbahçe’ye verebileceği her şeyi verdi. Çok güzel takımlara gider. Yurtdışına giderse Fenerbahçe’den daha büyük bir takıma gitsin ama. Bazıları da gitti öyle sıradan takımlara."