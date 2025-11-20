  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tedesco'yu mest eden isim meğer başkaymış: Transferde büyük şaşırtacak, yönetime raporla bildirdi

Ne yaptılarsa olmadı! Artık başka çare kalmadı: Ülkenin başkenti değişiyor

Yeni BMW iX3 batarya rekoru kırdı: Alman otomobil üreticisi piyasayı altüst etti! Rakiplere karşı adeta savaş açtığını ilan etti

Çalışmalar acilen başladı: Türkiye'ye Arjantin'den transfer mi geliyor? Müthiş gelişme...

İstanbul'da organik yaşam! Stresten uzak köy hayatı yaşıyorlar

Çalışmalar acilen başladı: Türkiye'ye saldırmak için 19 tane savaş helikopteri alıyorlar

Acilen başladılar: Galatasaray'dan Robinho Jr. hamlesi! Transferde rakip Chelsea

Ateşkes ilan edildi ama..! Gazze'de soykırım devam ediyor

Sular çekilince böyle oldu! Tuz Gölü, Pamukkale travertenlerini andırdı
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Yüzde 95’i Müslüman olan ülkede cuntacılar köy bastı! Çok sayıda ölü var

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yüzde 95’i Müslüman olan ülkede cuntacılar köy bastı! Çok sayıda ölü var

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden yapılan açıklamada, Mali ordusu ve ordu safındaki milislerin 2 ve 13 Ekim tarihlerinde, ülkenin çatışmaların sürdüğü Segou bölgesindeki iki köyde en az 31 sivili katlettiği ve evleri yaktığı bildirildi. 2 Ekim'de Mali ordusu ve Dozo milisleri, Kamona köyünde en az 21 erkeği öldürdü ve en az 10 evi yaktı. 13 Ekim'de aynı güçler, yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Balle köyünde 9 erkek ve 1 kadını öldürdü. Tanıklar, askerlerin ve Dozo milislerinin köylüleri Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin (CNİM) ile iş birliği yapmakla suçladıktan sonra infaz ettiğini belirtti.

#1
Foto - Yüzde 95’i Müslüman olan ülkede cuntacılar köy bastı! Çok sayıda ölü var

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Sahel kıdemli araştırmacısı Ilaria Allegrozzi, "Segou bölgesinde Ekim ayında yaşanan katliamlar, Mali ordusu ve müttefik milislerin işlediği en son zulümler. Mali yetkilileri bu cinayetleri güvenilir ve tarafsız bir şekilde soruşturmalı ve sorumluları adil yargılamalarda hesap vermeli." ifadelerini kullandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ekim ayında olaylar hakkında bilgi sahibi 10 kişiyle telefonla görüşme yaptı. Bu kişiler arasında 5 tanık ve 5 toplum lideri, sivil toplum aktivisti ve gazeteci bulunuyordu.

#2
Foto - Yüzde 95’i Müslüman olan ülkede cuntacılar köy bastı! Çok sayıda ölü var

2 Ekim günü saat 10 sularında, en az yedi kamyonet ve üç zırhlı araçla gelen askerler ve motosikletli Dozo milisleri Kamona'ya girerek erkek köylüleri aramaya başladı. Tanıklar, CNİM savaşçılarının köylülere ordunun geldiğini haber verdiğini ve bunun üzerine birçok köylünün kaçtığını söyledi. Katliamdan kurtulan bir sivil, "Kaçamayanlar toplanıp infaz edildi" dedi.

#3
Foto - Yüzde 95’i Müslüman olan ülkede cuntacılar köy bastı! Çok sayıda ölü var

Köylüler daha sonra köydeki bir ağacın altında 17 ceset ve Kamona'nın kuzeyinde 4 ceset daha buldu. Askerler en az 10 kulübe ve 3 barakayı da ateşe verdi. Köyde Müslüman Fulaniler yaşıyordu. 9 yaşındaki kızıyla terk edilmiş bir evde saklanan 40 yaşındaki bir çoban, saldırganlar saat 16.00 sularında ayrıldığında 17 cesedi bulduğunu söyledi ve "İnsanlar kurşun yağmuruna tutulmuştu. Birinin kafası tamamen parçalanmıştı. Cesetlerin yanında birkaç mermi kovanı da gördüm." dedi.

#4
Foto - Yüzde 95’i Müslüman olan ülkede cuntacılar köy bastı! Çok sayıda ölü var

39 yaşındaki başka bir adam, cesetleri gömmek için yardım ettiğini dile getirdi: "Ağacın altına toplu mezar kazdık ve 17 adamı içine koyduk. Daha kuzeyde 4 ceset daha bulduk. Hepsi mide ve kafalarından vurulmuştu, bu yüzden başka bir mezar kazdık, onları içine koyduk ve kumla örttük." Köylüler, 20 ila 65 yaşları arasında 21 kurbanın listesini verdi. Yerel halk, askerlerin saldırı sırasında daha fazla kişiyi öldürdüğünü düşünüyor. Bir köylü, "O gün en az 15 kişinin daha çalılıklarda öldürüldüğünü duyduk. Ancak ordunun geri döneceğinden korktuğumuz için oraya gidip doğrulamaya çalışmadık." dedi.

#5
Foto - Yüzde 95’i Müslüman olan ülkede cuntacılar köy bastı! Çok sayıda ölü var

13 Ekim günü saat 13:00 sularında, 5 kamyonetle gelen Malili askerler ve en az 30 motosikletle gelen Dozo milisleri Balle köyüne girdi ve bazı köylüler kaçmaya başladı. 24 yaşındaki bir adam, "Hemen kaçmadım ama askerlerin kapı kapı dolaşıp erkekleri tokatlayıp tekmelediğini görünce kaçtım. Saklandığım yerden silah sesleri duydum." dedi.

#6
Foto - Yüzde 95’i Müslüman olan ülkede cuntacılar köy bastı! Çok sayıda ölü var

Tanıklar, askerlerin ve Dozo milislerinin 55 yaşındaki bir kadın ve 22 ila 67 yaşları arasındaki 9 erkek dahil 10 sivili öldürdüğünü ve en az 100 ineği çaldığını söyledi. 33 yaşındaki bir adam, saldırıdan sonra köyün ortasında 10 ceset bulduğunu dile getirdi ve "Birbirlerinin yanında, kurşunlarla delik deşik olmuşlardı. Bazılarının bacakları ve kolları kırılmıştı." şeklinde konuştu.

#7
Foto - Yüzde 95’i Müslüman olan ülkede cuntacılar köy bastı! Çok sayıda ölü var

Öldürülen kadının 21 yaşındaki kızı, annesinin ölümünü anlatırken "Askerlere doğru yürüdü. Onlar da onu erkeklerin toplandığı yere götürdüler ve vurdular." dedi. Tanıklar ve bölge sakinleri, Balle'nin birkaç yıldır CNİM'in kontrolü altında olduğunu ifade etti. Bir kişi, "Her yıl zekat ödüyoruz. Anlaşmazlıklar olursa CNİM bunları çözüyor. Burada asker, jandarma, polis yok. Sonuç olarak, ordu bizim CNİM savaşçıları olduğumuzu varsayıyor. Ordu bizimle onları ayırt etmiyor." ifadelerini kullandı. (Kaynak: MepaNews)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PKK kurşun sıkarken kent uzlaşısı yapan siz değil miydiniz? Dervişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a İmralı mektubu
Gündem

PKK kurşun sıkarken kent uzlaşısı yapan siz değil miydiniz? Dervişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a İmralı mektubu

Terör örgütü PKK kanlı eylemlerine devam ederken kent uzlaşısına imza atan İYİ Parti'de Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, Başkan Recep Tayyip..
Çöpler Altın Madeni’nin kapalı kalması İliç’te hayatı durma noktasına getirdi
Gündem

Çöpler Altın Madeni’nin kapalı kalması İliç’te hayatı durma noktasına getirdi

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nin 21 aydır kapalı olması, ilçe ve bölge ekonomisini olumsuz etkiledi. İşsizlik artarken, ..
1.6 milyon tazminat kazandı: Kadın yöneticiyle tokalaşmadı diye işten atılmıştı
Gündem

1.6 milyon tazminat kazandı: Kadın yöneticiyle tokalaşmadı diye işten atılmıştı

Hollanda’da COA’da görevli Müslüman bir çalışan, tokalaşmadığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Mahkeme, işverenin 34 bin euro (1 milyon 666 bi..
Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı
Gündem

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, gündüz vakti bir eczanenin önü korkunç bir cinsel saldırı girişimine sahne oldu. İş arkadaşının son anda yetiş..
Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar
Dünya

Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar

Rusya, Yunanistan’ın Ukrayna ile insansız su üstü aracı üretme kararına tepki gösterdi

Kinleri bir gün bile azalmadı! CHP’li Belediye Başkanı: Menderes dirilip tekrar asılsın!
Siyaset

Kinleri bir gün bile azalmadı! CHP’li Belediye Başkanı: Menderes dirilip tekrar asılsın!

Bazı hatalarına rağmen Müslüman Türk halkının manevi değerlerine sahip çıkan ve kemalist darbeciler tarafından idam edilen eski başbakan Adn..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23