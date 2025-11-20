Yüzde 95’i Müslüman olan ülkede cuntacılar köy bastı! Çok sayıda ölü var

39 yaşındaki başka bir adam, cesetleri gömmek için yardım ettiğini dile getirdi: "Ağacın altına toplu mezar kazdık ve 17 adamı içine koyduk. Daha kuzeyde 4 ceset daha bulduk. Hepsi mide ve kafalarından vurulmuştu, bu yüzden başka bir mezar kazdık, onları içine koyduk ve kumla örttük." Köylüler, 20 ila 65 yaşları arasında 21 kurbanın listesini verdi. Yerel halk, askerlerin saldırı sırasında daha fazla kişiyi öldürdüğünü düşünüyor. Bir köylü, "O gün en az 15 kişinin daha çalılıklarda öldürüldüğünü duyduk. Ancak ordunun geri döneceğinden korktuğumuz için oraya gidip doğrulamaya çalışmadık." dedi.