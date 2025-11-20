Haber Merkezi Giriş Tarihi: Yüzde 95’i Müslüman olan ülkede cuntacılar köy bastı! Çok sayıda ölü var
İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden yapılan açıklamada, Mali ordusu ve ordu safındaki milislerin 2 ve 13 Ekim tarihlerinde, ülkenin çatışmaların sürdüğü Segou bölgesindeki iki köyde en az 31 sivili katlettiği ve evleri yaktığı bildirildi. 2 Ekim'de Mali ordusu ve Dozo milisleri, Kamona köyünde en az 21 erkeği öldürdü ve en az 10 evi yaktı. 13 Ekim'de aynı güçler, yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Balle köyünde 9 erkek ve 1 kadını öldürdü. Tanıklar, askerlerin ve Dozo milislerinin köylüleri Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin (CNİM) ile iş birliği yapmakla suçladıktan sonra infaz ettiğini belirtti.