  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tedesco'yu mest eden isim meğer başkaymış: Transferde büyük şaşırtacak, yönetime raporla bildirdi

Ne yaptılarsa olmadı! Artık başka çare kalmadı: Ülkenin başkenti değişiyor

Yeni BMW iX3 batarya rekoru kırdı: Alman otomobil üreticisi piyasayı altüst etti! Rakiplere karşı adeta savaş açtığını ilan etti

Çalışmalar acilen başladı: Türkiye'ye Arjantin'den transfer mi geliyor? Müthiş gelişme...

İstanbul'da organik yaşam! Stresten uzak köy hayatı yaşıyorlar

Çalışmalar acilen başladı: Türkiye'ye saldırmak için 19 tane savaş helikopteri alıyorlar

Acilen başladılar: Galatasaray'dan Robinho Jr. hamlesi! Transferde rakip Chelsea

Ateşkes ilan edildi ama..! Gazze'de soykırım devam ediyor

Sular çekilince böyle oldu! Tuz Gölü, Pamukkale travertenlerini andırdı
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Yenice Ihlamur Balı artık tescilli! Türkiye'nin AB coğrafi işaret tescilli 43'üncü ürünü oldu

DHA Giriş Tarihi:
Yenice Ihlamur Balı artık tescilli! Türkiye'nin AB coğrafi işaret tescilli 43'üncü ürünü oldu

Karabük’ün Yenice ilçesine ait ıhlamur balı, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alarak, Türkiye'nin AB coğrafi işaret tescilli 43'üncü ürünü oldu.

#1
Foto - Yenice Ihlamur Balı artık tescilli! Türkiye'nin AB coğrafi işaret tescilli 43'üncü ürünü oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yenice Ihlamur Balı’nın AB coğrafi işaret tescili aldığını ve tescilli ürün sayısının 43'e yükseldiğini duyurdu.

#2
Foto - Yenice Ihlamur Balı artık tescilli! Türkiye'nin AB coğrafi işaret tescilli 43'üncü ürünü oldu

Bakan Yumaklı, "Yenice'nin ıhlamur kokan ormanlarından sofralara uzanan Yenice ıhlamur balı, AB tarafından tescillendi. Bu eşsiz lezzetle birlikte coğrafi işaretli ürün sayımız 43'e yükseldi. Hayırlı olsun" dedi.

#3
Foto - Yenice Ihlamur Balı artık tescilli! Türkiye'nin AB coğrafi işaret tescilli 43'üncü ürünü oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Ülkemizin kıymetli ürünleri uluslararası alanda değer görmeye devam ediyor. Yenice Ihlamur Balı, Avrupa Birliği'nde tescil edilen 43'üncü coğrafi işaretli ürünümüz oldu. 'Karabük'ümüze, üreticilerimize hayırlı olsun' diyor, emeği bulunan herkese tebriklerimi iletiyorum. Yerel Kalkınma Hamlesi ile yerelden küresele uzanan başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Yenice Ihlamur Balı artık tescilli! Türkiye'nin AB coğrafi işaret tescilli 43'üncü ürünü oldu

Bakan Kacır, Avrupa Birliği'nde tescilli coğrafi işaretli ürünleri şöyle sıraladı:

#5
Foto - Yenice Ihlamur Balı artık tescilli! Türkiye'nin AB coğrafi işaret tescilli 43'üncü ürünü oldu

"Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı, Taşköprü Sarımsağı, Giresun Tombul Fındığı, Antakya Künefesi, Suruç Narı, Çağlayancerit Cevizi, Gemlik Zeytini, Edremit Zeytinyağı, Milas Yağlı Zeytini, Ayaş Domatesi, Maraş Tarhanası, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Ezine Peyniri, Safranbolu Safranı, Aydın Memecik Zeytinyağı, Araban Sarımsağı, Osmaniye Yer Fıstığı, Bingöl Balı, Bursa Şeftalisi, Hüyük Çileği, Bursa Siyah İnciri, Söke Pamuğu, Manisa Mesir Macunu, Gaziantep Menengiç Kahvesi, Silifke Yoğurdu, Aydın Memecik Zeytini, Erzincan Tulum Peyniri, Aydın Çam Fıstığı, Afyon Pastırması, Afyon Sucuğu, Antep Fıstık Ezmesi, Mut Zeytinyağı, Kırkağaç Kavunu, Hatay Kaytaz Böreği, Gaziantep Lahmacunu, İpsala Pirinci, Bursa Kestane Şekeri ve Yenice Ihlamur Balı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PKK kurşun sıkarken kent uzlaşısı yapan siz değil miydiniz? Dervişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a İmralı mektubu
Gündem

PKK kurşun sıkarken kent uzlaşısı yapan siz değil miydiniz? Dervişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a İmralı mektubu

Terör örgütü PKK kanlı eylemlerine devam ederken kent uzlaşısına imza atan İYİ Parti'de Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, Başkan Recep Tayyip..
Çöpler Altın Madeni’nin kapalı kalması İliç’te hayatı durma noktasına getirdi
Gündem

Çöpler Altın Madeni’nin kapalı kalması İliç’te hayatı durma noktasına getirdi

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nin 21 aydır kapalı olması, ilçe ve bölge ekonomisini olumsuz etkiledi. İşsizlik artarken, ..
1.6 milyon tazminat kazandı: Kadın yöneticiyle tokalaşmadı diye işten atılmıştı
Gündem

1.6 milyon tazminat kazandı: Kadın yöneticiyle tokalaşmadı diye işten atılmıştı

Hollanda’da COA’da görevli Müslüman bir çalışan, tokalaşmadığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Mahkeme, işverenin 34 bin euro (1 milyon 666 bi..
Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı
Gündem

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, gündüz vakti bir eczanenin önü korkunç bir cinsel saldırı girişimine sahne oldu. İş arkadaşının son anda yetiş..
Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar
Dünya

Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar

Rusya, Yunanistan’ın Ukrayna ile insansız su üstü aracı üretme kararına tepki gösterdi

Kinleri bir gün bile azalmadı! CHP’li Belediye Başkanı: Menderes dirilip tekrar asılsın!
Siyaset

Kinleri bir gün bile azalmadı! CHP’li Belediye Başkanı: Menderes dirilip tekrar asılsın!

Bazı hatalarına rağmen Müslüman Türk halkının manevi değerlerine sahip çıkan ve kemalist darbeciler tarafından idam edilen eski başbakan Adn..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23