2023-12-21 17:46:11 Haftalar içinde iç organlardaki yağı yakıp bitiriyor! Kolesterol diye bir dert bırakmıyor! Herkesin sır gibi sakladığı tarif
Vücudunuzda üç farklı yağ türü vardır: temel, deri altı ve visseral yağ. Deri altı yağ, parmaklarınızla çimdikleyebileceğiniz sallanan bir madde iken, visseral karın boşluğunuzun derinliklerinde gizlidir. Bu aldatıcı konum, onu bir saatli bomba haline getirerek diyabetten kalp hastalığına kadar çeşitli sağlık sorunlarına yakalanma riskinizi artırır. Neyse ki, bu içecek iç organlardaki yağlanmayı ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.