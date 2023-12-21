Haftalar içinde iç organlardaki yağı yakıp bitiriyor! Kolesterol diye bir dert bırakmıyor! Herkesin sır gibi sakladığı tarif

Dahası, Journal of Functional Foods'da yayınlanan bir araştırma, içecekle desteklenmiş bir kilo verme diyeti uygulayan kişilerin daha fazla kilo verebildiğini buldu. Bununla birlikte araştırmacılar, çalışmalardaki sonuçlar tutarsız olma eğiliminde olduğundan, bu bulgulara şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirtiyorlar.Ayrıca, 2016 yılında yapılan bir araştırma, "elma sirkesinin muhtemelen kimsenin zayıflamasına yardımcı olmayacağı, ancak kan şekeri veya kolesterol düzeyleriyle mücadele edenlere yardımcı olabileceği" sonucuna varmıştır.Aslında, elma sirkesi tüketen katılımcılar toplam kolesterollerinde ortalama yüzde 13'lük bir azalma görülmüştür.Bu "etkileyici" bir durumdu çünkü gönüllülerin hepsi başlangıçta normal kolesterol düzeylerine sahipti.DİKKAT Elma sirkesi oldukça asidik bir sıvıdır. Bu nedenle kesinlikle tek başına tüketilmesi kesinlikle önerilmez. Ek olarak tüketilmeden önce mutlaka bir doktora danışılması gerekmektedir.