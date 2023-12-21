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Haftalar içinde iç organlardaki yağı yakıp bitiriyor! Kolesterol diye bir dert bırakmıyor! Herkesin sır gibi sakladığı tarif

2023-12-21 17:46:11
Haftalar içinde iç organlardaki yağı yakıp bitiriyor! Kolesterol diye bir dert bırakmıyor! Herkesin sır gibi sakladığı tarif

Vücudunuzda üç farklı yağ türü vardır: temel, deri altı ve visseral yağ. Deri altı yağ, parmaklarınızla çimdikleyebileceğiniz sallanan bir madde iken, visseral karın boşluğunuzun derinliklerinde gizlidir. Bu aldatıcı konum, onu bir saatli bomba haline getirerek diyabetten kalp hastalığına kadar çeşitli sağlık sorunlarına yakalanma riskinizi artırır. Neyse ki, bu içecek iç organlardaki yağlanmayı ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

#1
Foto - Haftalar içinde iç organlardaki yağı yakıp bitiriyor! Kolesterol diye bir dert bırakmıyor! Herkesin sır gibi sakladığı tarif

Günde bir elmanın doktoru uzak tutacağına dair bir inanış var. Peki ya elmanın fermente hali? Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, inatçı göbek yağını azaltmaya yardımcı olabilecek en etkili içecek sirkedir.

#2
Foto - Haftalar içinde iç organlardaki yağı yakıp bitiriyor! Kolesterol diye bir dert bırakmıyor! Herkesin sır gibi sakladığı tarif

Elma sirkesi çok keskin olmasına karşın son yıllarda oldukça ilgi gördü.Bununla birlikte, Kombucha'dan elma sirkesine, ekşi içecekler tüketmek aslında yeni bir şey değildir.Sirke, ekşi bir tat vermesine karşın birçok sağlık yararları ile bağlantılıdır.

#3
Foto - Haftalar içinde iç organlardaki yağı yakıp bitiriyor! Kolesterol diye bir dert bırakmıyor! Herkesin sır gibi sakladığı tarif

Bunların başında ise daha düşük kolesterol seviyelerine sahip olmak ve kolay kilo kaybı gelir.Her mutfak dolabının temel maddesi olan sirke, fermantasyon işlemiyle yapılan asetik asit ve suyun basit bir birleşimidir.Visseral yağ söz konusu olduğunda, içeceğin güçlü kısmı ise asetik asittir.Bu bileşenin daha önce hayvan modellerinde "vücut yağ birikimini baskıladığı" kanıtlanmıştı.

#4
Foto - Haftalar içinde iç organlardaki yağı yakıp bitiriyor! Kolesterol diye bir dert bırakmıyor! Herkesin sır gibi sakladığı tarif

Bu nedenle, bu çalışmada, vücut kitle indeksi (VKİ) ve bel çevrelerine göre üç gruba ayrılan "obez" katılımcılara bakarak bunu bir teste tabi tutmaya karar verildi.Bel çevresi genellikle daha yüksek iç organ yağ seviyelerinin bir göstergesidir. Bu tür yağların konumu nedeniyle, onu ele verebilecek çok fazla görsel ipucu yoktur.Çalışma deneklerine 15 mililitre sirke, 30 mililitre sirke içeren veya hiç sirke içermeyen 500 mililitre içecek verildi.

#5
Foto - Haftalar içinde iç organlardaki yağı yakıp bitiriyor! Kolesterol diye bir dert bırakmıyor! Herkesin sır gibi sakladığı tarif

Bu içecek rejimini 12 hafta boyunca takip ettikten sonra, araştırmacılar her iki sirke grubunda da visseral yağın "önemli ölçüde" azaldığını gördüler.Ayrıca katılımcıların vücut ağırlığında, vücut kitle indeksinde ve bel çevresinde bir azalma gördüler.Kilo kaybı söz konusu olduğunda belirli bir sirke türü çok övgü aldı; elma sirkesi.Holland ve Barrett, bu sirkenin yiyeceklerdeki nişastaların emilimini yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini açıklıyor.Bu, daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayabilir ve iştahınızı kesebilir.

#6
Foto - Haftalar içinde iç organlardaki yağı yakıp bitiriyor! Kolesterol diye bir dert bırakmıyor! Herkesin sır gibi sakladığı tarif

Dahası, Journal of Functional Foods'da yayınlanan bir araştırma, içecekle desteklenmiş bir kilo verme diyeti uygulayan kişilerin daha fazla kilo verebildiğini buldu. Bununla birlikte araştırmacılar, çalışmalardaki sonuçlar tutarsız olma eğiliminde olduğundan, bu bulgulara şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirtiyorlar.Ayrıca, 2016 yılında yapılan bir araştırma, "elma sirkesinin muhtemelen kimsenin zayıflamasına yardımcı olmayacağı, ancak kan şekeri veya kolesterol düzeyleriyle mücadele edenlere yardımcı olabileceği" sonucuna varmıştır.Aslında, elma sirkesi tüketen katılımcılar toplam kolesterollerinde ortalama yüzde 13'lük bir azalma görülmüştür.Bu "etkileyici" bir durumdu çünkü gönüllülerin hepsi başlangıçta normal kolesterol düzeylerine sahipti.DİKKAT Elma sirkesi oldukça asidik bir sıvıdır. Bu nedenle kesinlikle tek başına tüketilmesi kesinlikle önerilmez. Ek olarak tüketilmeden önce mutlaka bir doktora danışılması gerekmektedir.

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