Haftada 1 sefer kaynatıp için vücudu baştan aşağıya yeniliyor: Günde 1 bardak tüketerek şeker hastalığına veda edin!

Tek yapmanız gereken şey, sumak ile hazırlayacağınız kaynamış suyu gargara yapmak olacaktır. Bir alternatif tıp yöntemini uygulamadan önce herhangi bir yan etki ve alerjiye karşı doktorunuza danışınız. Not: Sumak bitkisinin meyvesinin kurutulup, öğütülmesinin ardından sumak baharatı elde ediliyor. Kan şekerini dengeler​​ Sumak, tip 2 diyabetli kişilerde kan şekerini yönetmede etkili bir baharat olarak kullanılır. Uzmanlar günlük olarak koyu çay içen kişilerin tip 2 diyabet riskinin çay içmeyenlere kıyasla yüzde 28 daha düşük olduğunu gösteriyor.