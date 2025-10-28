Selma Savcı Giriş Tarihi: Haftada 1 sefer kaynatıp için vücudu baştan aşağıya yeniliyor: Günde 1 bardak tüketerek şeker hastalığına veda edin!
Hemen hemen her toprakta yetişen sumak otunun 150 türü bulunduğunu biliyor muydunuz? Peki bunlardan yalnızca iki çeşidinin zehirsiz olduğunu? Sevilen bir besin olan ekşi tadıyla yemeklerimize lezzet katan sumak otunun faydaları saymakla bitmiyor. Kan şekerini dengeler Sumak, tip 2 diyabetli kişilerde kan şekerini yönetmede etkili bir baharat olarak kullanılır