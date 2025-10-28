  • İSTANBUL
Haftada 1 sefer kaynatıp için vücudu baştan aşağıya yeniliyor: Günde 1 bardak tüketerek şeker hastalığına veda edin!

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Haftada 1 sefer kaynatıp için vücudu baştan aşağıya yeniliyor: Günde 1 bardak tüketerek şeker hastalığına veda edin!

Hemen hemen her toprakta yetişen sumak otunun 150 türü bulunduğunu biliyor muydunuz? Peki bunlardan yalnızca iki çeşidinin zehirsiz olduğunu? Sevilen bir besin olan ekşi tadıyla yemeklerimize lezzet katan sumak otunun faydaları saymakla bitmiyor. Kan şekerini dengeler​​ Sumak, tip 2 diyabetli kişilerde kan şekerini yönetmede etkili bir baharat olarak kullanılır

Haftada 1 sefer kaynatıp için vücudu baştan aşağıya yeniliyor: Günde 1 bardak tüketerek şeker hastalığına veda edin!

Hemen hemen her toprakta yetişen sumak otunun 150 türü bulunduğunu biliyor muydunuz? Peki bunlardan yalnızca iki çeşidinin zehirsiz olduğunu? Sevilen bir besin olan ekşi tadıyla yemeklerimize lezzet katan sumak otunun faydaları saymakla bitmiyor.

Haftada 1 sefer kaynatıp için vücudu baştan aşağıya yeniliyor: Günde 1 bardak tüketerek şeker hastalığına veda edin!

Eğer şimdiye kadar kullanmadıysanız bu haberimizden sonra mutlaka yemeklerinize ekleyeceğiniz sumağın faydalarına kulak verin. Yemeklerin tadını zirveye çıkaran sumak aynı zamanda tam bir şifa deposu. Kaynatıp tüketilen sumak suyu bakın nelere faydalı… İşte mucizevi baharat sumak ve faydaları…

Haftada 1 sefer kaynatıp için vücudu baştan aşağıya yeniliyor: Günde 1 bardak tüketerek şeker hastalığına veda edin!

Ekşi tadıyla yemeklere ve salatalara lezzet veren sumağın vücut sağlığına inanılmaz faydaları vardır.

Haftada 1 sefer kaynatıp için vücudu baştan aşağıya yeniliyor: Günde 1 bardak tüketerek şeker hastalığına veda edin!

İşte sumak suyunun faydaları

Haftada 1 sefer kaynatıp için vücudu baştan aşağıya yeniliyor: Günde 1 bardak tüketerek şeker hastalığına veda edin!

Yabani otlar arasında yerini alan sumak meyvesi toplanır ve kurutularak toz haline getirildikten sonra baharat olarak kullanılır. Hemen hemen her toprakta yetişen bu otun toplamda 150 türü bulunmaktadır.

Haftada 1 sefer kaynatıp için vücudu baştan aşağıya yeniliyor: Günde 1 bardak tüketerek şeker hastalığına veda edin!

Yalnızca iki çeşidi zehirsizdir.

Haftada 1 sefer kaynatıp için vücudu baştan aşağıya yeniliyor: Günde 1 bardak tüketerek şeker hastalığına veda edin!

Ekşi tada sahip sumak, limonun olmadığı zamanlarda alternatif olarak kullanılır. Yapılan araştırmalarda limon gibi sumağın da antioksidan özelliği olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda uzmanlar üst solunum yolu hastalıklarında ilaç kullanmadan sumak suyu ile tedavi olunabileceğini vurguluyor.

Haftada 1 sefer kaynatıp için vücudu baştan aşağıya yeniliyor: Günde 1 bardak tüketerek şeker hastalığına veda edin!

– Kandaki insülin oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasındadır.

Haftada 1 sefer kaynatıp için vücudu baştan aşağıya yeniliyor: Günde 1 bardak tüketerek şeker hastalığına veda edin!

– Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur.

Haftada 1 sefer kaynatıp için vücudu baştan aşağıya yeniliyor: Günde 1 bardak tüketerek şeker hastalığına veda edin!

– Hafta da bir bardak tüketilen sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltarak sağlıklı hücrelerin artmasına yardımcı olur. Yorgunluk, stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini de azaltır.

Haftada 1 sefer kaynatıp için vücudu baştan aşağıya yeniliyor: Günde 1 bardak tüketerek şeker hastalığına veda edin!

– Gıda zehirlenmesi esnasında sumak baharatını kaynatıp bir bardak içmeniz faydalı olacaktır. Hem midenizi hemde bağırsaklarınızı temizleyerek idrar ve dışkılamayla zehirlenmeye neden olan zararlı bakterileri vücuttan atar.

Haftada 1 sefer kaynatıp için vücudu baştan aşağıya yeniliyor: Günde 1 bardak tüketerek şeker hastalığına veda edin!

Ağızda meydana gelen aft yaralarını 1 saatte geçiren yöntemde başrolde sumak vardır. İşte ağızdaki aftlardan kurtulmanın en doğal yöntemi… Malzemeler 1 yemek kaşığı sumak 1 bardak su

Haftada 1 sefer kaynatıp için vücudu baştan aşağıya yeniliyor: Günde 1 bardak tüketerek şeker hastalığına veda edin!

Bir kabın içerisine vermiş olduğumuz iki malzemeyi koyun ve kaynatın. Sonrasında gargara yaparak diş etlerinize de ağızdaki aft yaralarına da faydalı olan bir karışımı elde edebilirsiniz.

Haftada 1 sefer kaynatıp için vücudu baştan aşağıya yeniliyor: Günde 1 bardak tüketerek şeker hastalığına veda edin!

Tek yapmanız gereken şey, sumak ile hazırlayacağınız kaynamış suyu gargara yapmak olacaktır. Bir alternatif tıp yöntemini uygulamadan önce herhangi bir yan etki ve alerjiye karşı doktorunuza danışınız. Not: Sumak bitkisinin meyvesinin kurutulup, öğütülmesinin ardından sumak baharatı elde ediliyor. Kan şekerini dengeler​​ Sumak, tip 2 diyabetli kişilerde kan şekerini yönetmede etkili bir baharat olarak kullanılır. Uzmanlar günlük olarak koyu çay içen kişilerin tip 2 diyabet riskinin çay içmeyenlere kıyasla yüzde 28 daha düşük olduğunu gösteriyor.

