Grip ve soğuk algınlığı: Yüksek farkı biliyor musunuz? Yaşlı ve genç için işte en etkili: Herkesin destek vermesi gerekiyor

GRİP! Yüksek riskli olarak sınıflandırılanlar, bir grip nöbetinin ardından kendilerini ciddi hastalıklara yakalanmaya daha yatkın bulabilirler. Soğuk algınlığının zatürreye, bakteriyel enfeksiyonlara veya hastaneye kaldırılmaya dönüşmesi pek olası olmasa da, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin açıkladığı gibi, bu durum gribi olan kişiler için soğuk algınlığı olan kişilere göre daha büyük bir ihtimal taşımaktadır. TEDAVİ! SOĞUK ALGINLIĞI! Eğer üşütürseniz, normalde birkaç basit önlemle kendinizi tedavi edebileceksiniz. Profesör Stokes-Lampard şöyle özetliyor: "Soğuk algınlığı ve grip çok rahatsız edici olsa da ne yazık ki virüslerin sonucudur, bu da onların tedavisi olmadığı ve hastaların genellikle bunları evde basit kişisel bakım ilaçları ile tedavi etmelerinin daha iyi olduğu anlamına gelir." Doktorlar, soğuk algınlığı olan herkesin bol miktarda dinlenmesini, kendilerini sıcak tutmasını ve dehidrasyonu önlemek için bol miktarda sıvı içmesini tavsiye ediyor. Ayrıca öksürüğünüz varsa semptomlarınızı hafifletmek ve rahatınızı sağlamak için, ballı sıcak limon içmenin boğazınızı rahatlatma konusunda öksürük ilaçlarıyla aynı etkiye sahip olabilir.GRİP Soğuk algınlığında olduğu gibi grip belirtileri de sıklıkla evden bol bol dinlenerek ve ateşinizi düşüren ilaçlar alarak tedavi edilebilir. Uzmanlara göre, genel inanışın aksine pratisyen hekimler grip için antibiyotik almanızı önermezler, iyileşmenizi hızlandırmazlar. İrlanda Health Service Executive, "Antibiyotikler, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlardır. Antibiyotikler, soğuk algınlığı ve grip gibi virüslerin neden olduğu enfeksiyonlara karşı işe yaramaz" diyor. "Bu yüzden soğuk algınlığı veya gribi tedavi etmek için antibiyotik almanın bir anlamı yok ve doktorunuzdan soğuk algınlığı veya grip için antibiyotik yazmasını istemenin de bir anlamı yok." Grip hastasıysanız Profesör Stokes-Lampard, doktora gitmeniz gerekip gerekmediğini veya evden tedavi edilip edilemeyeceğinizi düşünmek için biraz zaman ayırmanızı tavsiye ediyor."Hasta olan hastaları başta kendi kendilerine dinlenerek iyileşmeleri için teşvik ediyoruz ancak uzun süreli rahatsızlıkları olanlar veya hamile kadınlar gibi risk altındaki gruplarda durum farklı" diyor profesör. Grip belirtileriniz yedi gün sonra düzelmezse doktorunuza görünmeniz tavsiye edilir.